Errbit on avatud lähtekoodiga veajälgija, mis on loodud Airbrake API otseasenduseks. Iga Airbrake'iga ühilduv teavitaja — sealhulgas ametlik gem Ruby ja Railsi jaoks, airbrake-js brauseri ja Node'i jaoks ning kogukonna teegid Pythoni, PHP ja muu jaoks — saab suunata teie Errbiti eksemplarile SaaS-i lõpp-punkti asemel ja koheselt alustada erandite, tagasijälgede ja päringu konteksti voogedastust ühtsesse juhtpaneeli.

Errbiti ise majutamine VPS-is hoiab täielikud virnajäljed, kasutajaandmed ja parameetrite väljavõtted teie kontrolli all, selmet anda tundlikud tootmisandmed kolmanda osapoole teenusele. Errbit rühmitab korduvad teated ühtseteks veakirjeteks, toetab rakendusepõhiseid teavitusreegleid ning integreerub GitHubi, GitLabi ja teiste probleemide jälgijatega, nii et vead liiguvad otse tootmisest teie olemasolevasse töövoogu.