Juuruta Errbit ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud Airbrake'iga ühilduv veapüüdja Ruby, Railsi, Pythoni, JavaScripti ja PHP rakendustele.
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Millega saab ehitada Errbit
Errbit on avatud lähtekoodiga veajälgija, mis on loodud Airbrake API otseasenduseks. Iga Airbrake'iga ühilduv teavitaja — sealhulgas ametlik gem Ruby ja Railsi jaoks, airbrake-js brauseri ja Node'i jaoks ning kogukonna teegid Pythoni, PHP ja muu jaoks — saab suunata teie Errbiti eksemplarile SaaS-i lõpp-punkti asemel ja koheselt alustada erandite, tagasijälgede ja päringu konteksti voogedastust ühtsesse juhtpaneeli.
Errbiti ise majutamine VPS-is hoiab täielikud virnajäljed, kasutajaandmed ja parameetrite väljavõtted teie kontrolli all, selmet anda tundlikud tootmisandmed kolmanda osapoole teenusele. Errbit rühmitab korduvad teated ühtseteks veakirjeteks, toetab rakendusepõhiseid teavitusreegleid ning integreerub GitHubi, GitLabi ja teiste probleemide jälgijatega, nii et vead liiguvad otse tootmisest teie olemasolevasse töövoogu.
Errbit peamised omadused
Airbrake API ühilduv
Suuna mis tahes olemasolev Airbrake teavitaja Errbitile ilma koodimuudatusteta — Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP ja kogukonna teegid töötavad kõik koheselt.
Nutikas vearühmitus
Seadistatav sõrmejälgimine eemaldab identsete erandite duplikaadid juurutuste, keskkondade ja eksemplaride vahel, et saaksid tegeleda algpõhjustega korduva müra asemel.
Mitme rakenduse eraldatus
Jälgi vigu paljudest teenustest ühes Errbiti eksemplaris, rakendusepõhiste keskkondade, jälgijate, teavituste lävede ja juurdepääsukontrollidega.
Probleemide jälgija integratsioon
Loo GitHubi, GitLabi, Bitbucketi, Jira, Pivotal, Redmine'i ja Traci probleeme otse Errbiti veast, et hoida tootmisvead oma olemasolevas töövoos nähtavana.
OAuth ja LDAP sisselogimine
Autendi kasutajad GitHubi, Google'i või LDAP-i kaudu ja loo kontod oma GitHubi organisatsioonist, ilma eraldi identiteedihoidlat haldamata.
E-posti ja webhooki teavitused
Teavita jälgijaid e-posti teel konfigureeritavate esinemislävede alusel ja saada teateid Slacki, HipChati, Campfire'i või kohandatud webhookidesse vestluspõhistele meeskondadele.
Miks kasutada Errbit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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