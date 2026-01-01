Paigalda NocoDB ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Airtable'i alternatiiv, mis muudab mis tahes SQL-andmebaasi koostöötabeliks automaatselt genereeritud API-dega.
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Millega saab ehitada NocoDB
NocoDB on juhtiv avatud lähtekoodiga Airtable'i alternatiiv, mis muudab PostgreSQL-i, MySQL-i ja teised SQL-andmebaasid intuitiivseteks tabeliliidesteks, mida mittetehnilised kasutajad saavad enesekindlalt hallata. See pakub ruudustiku-, kanban-, galerii-, kalendri- ja vormivaateid koos automaatselt genereeritud REST- ja GraphQL-API-de, rikaste väljatüüpide ja reaalajas koostööga — seda kõike ilma kasutajapõhise hinnastamiseta.
NocoDB isemajutamine oma VPS-is tagab, et tundlikud äriandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, kõrvaldab kasutajate arvu piirangutest tulenevad hinnastamispiirangud ja annab teie meeskonnale relatsioonilise andmebaasi täieliku võimsuse koodivaba esiotsa taga, mida igaüks saab kasutada.
NocoDB peamised omadused
Mitu vaate tüüpi
Vaheta ruudustiku-, kanban-, galerii-, kalendri- ja vormivaadete vahel samade andmete puhul, lastes igal meeskonnaliikmel töötada vormingus, mis sobib tema töövooga.
Automaatselt genereeritud API-d
Iga tabel pakub automaatselt REST- ja GraphQL-lõpp-punkte, võimaldades arendajatel luua kohandatud integratsioone ja esiotsa rakendusi ilma taustakoodi kirjutamata.
Rikkalikud väljatüübid
Manused, valemid, otsingud, koondandmed ja lingitud kirjed toovad tabelarvutuse võimsuse teie relatsioonandmetesse ilma keeruliste SQL-päringuteta.
Peeneteraline juurdepääsukontroll
Määra tööruumi, baasi ja tabelitaseme õigused rollihaldusega, nii et iga meeskonnaliige näeb ainult seda, mida ta vajab.
Webhook automaatika
Käivita välised töövoogud ja integratsioonid automaatselt, kui andmed muutuvad, ühendades NocoDB oma olemasolevate tööriistadega ilma kohandatud koodita.
Airtable import
Migreeri olemasolevad Airtable'i andmebaasid, CSV-failid või Exceli lehed skeemi tuvastamisega, muutes ülemineku lihtsaks ilma andmeid nullist uuesti üles ehitamata.
Miks kasutada NocoDB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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