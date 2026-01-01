NocoDB on juhtiv avatud lähtekoodiga Airtable'i alternatiiv, mis muudab PostgreSQL-i, MySQL-i ja teised SQL-andmebaasid intuitiivseteks tabeliliidesteks, mida mittetehnilised kasutajad saavad enesekindlalt hallata. See pakub ruudustiku-, kanban-, galerii-, kalendri- ja vormivaateid koos automaatselt genereeritud REST- ja GraphQL-API-de, rikaste väljatüüpide ja reaalajas koostööga — seda kõike ilma kasutajapõhise hinnastamiseta.

NocoDB isemajutamine oma VPS-is tagab, et tundlikud äriandmed ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, kõrvaldab kasutajate arvu piirangutest tulenevad hinnastamispiirangud ja annab teie meeskonnale relatsioonilise andmebaasi täieliku võimsuse koodivaba esiotsa taga, mida igaüks saab kasutada.