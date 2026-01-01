Redis Commander on kerge, avatud lähtekoodiga veebiliides Redis andmebaaside haldamiseks. See pakub puukujulist brauserit võtmeruumides navigeerimiseks, sisseehitatud redaktoreid stringide, räside, loendite, hulkade ja sorteeritud hulkade jaoks ning sisseehitatud käsukonsooli suvaliste Redis käskude käivitamiseks. Serveri statistika – mälukasutus, ühendatud kliendid, tabamussagedused – on armatuurlaual ühe pilguga nähtav.

See juurutus koondab Redis Commanderi koos Redis 7 eksemplariga, nii et saad täielikult toimiva võtme-väärtuse andmebaasi ja selle haldusliidese ühes virnas. HTTP põhiautentimine kaitseb veebiliidest volitamata juurdepääsu eest ning Redis eksemplar on kaitstud genereeritud parooliga, nii et see pole ilma mandaatideta avatud.