Juuruta Redis Commander ühe klõpsu paigaldusega.
Veebipõhine Redise haldusliides võtmete sirvimiseks, väärtuste muutmiseks ja Redise andmebaasi jälgimiseks mis tahes brauserist.
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Millega saab ehitada Redis Commander
Redis Commander on kerge, avatud lähtekoodiga veebiliides Redis andmebaaside haldamiseks. See pakub puukujulist brauserit võtmeruumides navigeerimiseks, sisseehitatud redaktoreid stringide, räside, loendite, hulkade ja sorteeritud hulkade jaoks ning sisseehitatud käsukonsooli suvaliste Redis käskude käivitamiseks. Serveri statistika – mälukasutus, ühendatud kliendid, tabamussagedused – on armatuurlaual ühe pilguga nähtav.
See juurutus koondab Redis Commanderi koos Redis 7 eksemplariga, nii et saad täielikult toimiva võtme-väärtuse andmebaasi ja selle haldusliidese ühes virnas. HTTP põhiautentimine kaitseb veebiliidest volitamata juurdepääsu eest ning Redis eksemplar on kaitstud genereeritud parooliga, nii et see pole ilma mandaatideta avatud.
Redis Commander peamised omadused
Võtmebrauser
Navigeerige oma kogu Redis võtmeruumis puuvaates, otsige mustri järgi ning kontrollige või muutke mis tahes väärtust otse brauseris, ilma Redis käske kirjutamata.
Kõik andmetüübid
Vaata ja redigeeri stringe, räsisid, loendeid, hulki, järjestatud hulki ja vooge tüübiteadlike redaktoritega, mis kuvavad andmeid struktureeritud, loetavas vormingus.
Käsu konsool
Käivita suvalisi Redis käske sisseehitatud konsoolist ja näe vastust koheselt — kasulik silumiseks, haldamiseks ja ühekordseteks andmetoiminguteks.
Serveri statistika
Armatuurlaud näitab reaalajas Redis serveri mõõdikuid, sealhulgas mälu tarbimist, võtmeruumi tabamuste/möödalaskmiste määrasid, ühendatud kliente ja tööaega ülevaatlikult.
HTTP põhiautentimine
Veebiliides on kaitstud kasutajanime ja parooli autentimisega, vältides volitamata juurdepääsu teie Redis andmetele brauseri kasutajaliidese kaudu.
Miks kasutada Redis Commander Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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