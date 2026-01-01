Juuruta Donetick ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga koostööpõhine ülesannete haldur majapidamistööde ja korduvate kohustuste korraldamiseks mitme kasutaja vahel.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Donetick
Donetick on isemajutatav ülesannete haldamise rakendus, mis on loodud ühiste eluruumide ja väikeste gruppide jaoks. See läheb kaugemale lihtsatest ülesannete nimekirjadest, pakkudes intelligentseid määramisstrateegiaid – sealhulgas juhuslikku rotatsiooni ja töökoormuse tasakaalustamist vastavalt täitmise ajaloole – nii et korduvad kohustused jaotatakse kõigi liikmete vahel õiglaselt ilma käsitsi koordineerimiseta.
Paindlik ajastamine toetab igapäevaseid, iganädalasi, igakuiseid ja kohandatud korduvusmustreid, samas kui integratsioonid Telegrami ja Pushoveriga pakuvad õigeaegseid meeldetuletusi. NFC-siltide tugi võimaldab liikmetel ülesandeid koheselt täita, puudutades silti vastavas asukohas. SSO ja OIDC ühilduvus tähendab, et Donetick sobib olemasolevatesse identiteediseadistustesse, ja kerge SQLite taustaprogramm hoiab juurutamise lihtsana. Isemajutus annab sulle täieliku andmekaitse ilma liitumistasudeta.
Donetick peamised omadused
Nutikas ülesannete määramine
Jaotab ülesanded õiglaselt, kasutades juhuslikku jaotust või töökoormuse tasakaalustamist, tuginedes iga liikme täitmise ajaloole.
Paindlik korduvus
Toetab igapäevaseid, iganädalasi, igakuiseid ja kohandatud ajakavasid, nii et iga rutiin — alates igapäevastest nõudepesudest kuni igakuiste suurpuhastusteni — püsib graafikus.
Tõuketeavitused
Integreerub Telegrami ja Pushoveriga, et saata meeldetuletusi ja tähtaja ületamise teavitusi otse liikmete seadmetesse.
NFC-siltide tugi
Aseta NFC-sildid sobivatesse kohtadesse kodus, et liikmed saaksid ülesandeid koheselt telefoni puudutusega täidetuks märkida.
SSO ja OIDC sisselogimine
Ühendub olemasolevate identiteedipakkujatega ühekordse sisselogimise (SSO) ja OpenID Connecti kaudu sujuvaks kasutajahalduseks.
Miks kasutada Donetick Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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