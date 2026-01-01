Donetick on isemajutatav ülesannete haldamise rakendus, mis on loodud ühiste eluruumide ja väikeste gruppide jaoks. See läheb kaugemale lihtsatest ülesannete nimekirjadest, pakkudes intelligentseid määramisstrateegiaid – sealhulgas juhuslikku rotatsiooni ja töökoormuse tasakaalustamist vastavalt täitmise ajaloole – nii et korduvad kohustused jaotatakse kõigi liikmete vahel õiglaselt ilma käsitsi koordineerimiseta.

Paindlik ajastamine toetab igapäevaseid, iganädalasi, igakuiseid ja kohandatud korduvusmustreid, samas kui integratsioonid Telegrami ja Pushoveriga pakuvad õigeaegseid meeldetuletusi. NFC-siltide tugi võimaldab liikmetel ülesandeid koheselt täita, puudutades silti vastavas asukohas. SSO ja OIDC ühilduvus tähendab, et Donetick sobib olemasolevatesse identiteediseadistustesse, ja kerge SQLite taustaprogramm hoiab juurutamise lihtsana. Isemajutus annab sulle täieliku andmekaitse ilma liitumistasudeta.