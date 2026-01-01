Juuruta Invio ühe klõpsuga paigaldusega.
Minimalistlik ise majutatav arveldussüsteem vabakutselistele ja väikestele meeskondadele ilma liitumistasudeta.
Valige VPS-pakett Invio jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Invio
Invio on kiire ja keskendunud arveldusrakendus, mis on loodud vabakutselistele ja väikestele meeskondadele, kes vajavad professionaalset arveldust ilma täielike CRM-platvormide keerukuseta. See hõlmab peamist arveldusprotsessi — tootekataloogi haldamist, arvete loomist ja paroolivabasid turvalisi linke klientidele juurdepääsuks — puhtas, kerges liideses, mis laadib koheselt isegi tagasihoidlikul riistvaral.
Invio ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu finantsandmed ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole serveriga, ilma arvepõhiste tasude ja tellimiskuludeta. Arvete ajalugu, tootekataloogid ja kliendiandmed salvestatakse manustatud SQLite andmebaasi sinu enda infrastruktuuris, andes sulle täieliku omandiõiguse oma äriandmete üle.
Invio peamised omadused
Tootekataloog
Halda teenuste ja kaupade kataloogi kategooriatega, et reaüksusi saaks uutele arvetele lisada sekunditega automaatselt täidetud hindade ja kirjeldustega.
Paroolivabad kliendilingid
Jaga arveid turvaliste linkide kaudu, mida kliendid saavad avada kontot loomata, eemaldades hõõrdumise maksete ülevaatamise protsessist.
Mitmekeelne tugi
Täielikud liidese tõlked inglise, saksa, hollandi ja portugali keeles võimaldavad arveldada rahvusvahelisi kliente nende eelistatud keeles.
Tellimistasuta
Ise majutamine kõrvaldab korduvad SaaS-i kulud — maksad ainult nende VPS-i ressursside eest, mida sa juba kasutad, ilma arvepõhise või kasutajapõhise hinnastamiseta.
Kerge arhitektuur
SQLite-põhine salvestusruum ilma eraldi andmebaasiteenuseta hoiab juurutamise lihtsana ja ressursikasutuse minimaalsena algtaseme VPS-pakettidel.
Miks kasutada Invio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.