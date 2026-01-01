Invio on kiire ja keskendunud arveldusrakendus, mis on loodud vabakutselistele ja väikestele meeskondadele, kes vajavad professionaalset arveldust ilma täielike CRM-platvormide keerukuseta. See hõlmab peamist arveldusprotsessi — tootekataloogi haldamist, arvete loomist ja paroolivabasid turvalisi linke klientidele juurdepääsuks — puhtas, kerges liideses, mis laadib koheselt isegi tagasihoidlikul riistvaral.

Invio ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu finantsandmed ei puutu kunagi kokku kolmanda osapoole serveriga, ilma arvepõhiste tasude ja tellimiskuludeta. Arvete ajalugu, tootekataloogid ja kliendiandmed salvestatakse manustatud SQLite andmebaasi sinu enda infrastruktuuris, andes sulle täieliku omandiõiguse oma äriandmete üle.