Unstructured on avatud lähtekoodiga dokumenditöötluse API, mis on loodud AI ja masinõppe töövoogude jaoks. See töötleb PDF-e, Wordi dokumente, PowerPointi esitlusi, pilte, HTML-i ja muid struktureerimata formaate ning eraldab puhtad, struktureeritud tekstielemendid, mis on valmis vektoriandmebaasi sisestamiseks.

Unstructuredi ise majutamine VPS-is hoiab tundlikud dokumendid teie enda infrastruktuuris, pakkudes samal ajal samu eraldusvõimalusi, mida kasutatakse tootmises RAG-süsteemides. See integreerub LangChaini, LlamaIndexi ja suurte vektoriandmebaasidega, muutes selle lihtsalt integreeritavaks dokumendi sisestuskihiks mis tahes AI-rakenduse jaoks.