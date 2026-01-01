Juuruta Unstructured ühe klõpsuga paigaldusena.
Dokumenditöötluse API, mis eraldab struktureeritud andmeid PDF-idest, Wordi failidest ja piltidest RAG-i torujuhtmete ja tehisintellekti mudelite jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Unstructured
Unstructured on avatud lähtekoodiga dokumenditöötluse API, mis on loodud AI ja masinõppe töövoogude jaoks. See töötleb PDF-e, Wordi dokumente, PowerPointi esitlusi, pilte, HTML-i ja muid struktureerimata formaate ning eraldab puhtad, struktureeritud tekstielemendid, mis on valmis vektoriandmebaasi sisestamiseks.
Unstructuredi ise majutamine VPS-is hoiab tundlikud dokumendid teie enda infrastruktuuris, pakkudes samal ajal samu eraldusvõimalusi, mida kasutatakse tootmises RAG-süsteemides. See integreerub LangChaini, LlamaIndexi ja suurte vektoriandmebaasidega, muutes selle lihtsalt integreeritavaks dokumendi sisestuskihiks mis tahes AI-rakenduse jaoks.
Unstructured peamised omadused
Mitmevorminguline ekstraheerimine
Töötle PDF-e, Wordi, Exceli, PowerPointi, pilte, HTML-i ja e-posti vorminguid ühe ühtse API lõpp-punkti kaudu.
RAG-i andmetorustik valmis
Väljundid on struktureeritud otse sisestamiseks vektorandmebaasidesse nagu Weaviate, Pinecone ja Chroma otsinguga täiendatud genereerimiseks.
LangChain integratsioon
Sisseehitatud LangChaini ja LlamaIndexi laadurid muudavad Unstructuredi lihtsalt integreeritavaks dokumendiallikaks mis tahes AI rakendusraamistiku jaoks.
Tabeli ekstraheerimine
Ekstraheerib täpselt tabeleid PDF-idest ja Wordi dokumentidest, säilitades struktuuri edasisteks andmetöötlusülesanneteks.
Kohapealne privaatsus
Oma VPS-is töötamine tagab, et tundlikud dokumendid ei lahku ekstraheerimisprotsessi käigus kunagi sinu infrastruktuurist.
Miks kasutada Unstructured Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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