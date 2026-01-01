Juurutage MicroRealEstate ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga üürikinnisvara haldus üürileandjatele: üürilepingud, üürid, üürnikud ja dokumentide hoidmine ühel isemajutataval platvormil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MicroRealEstate
MicroRealEstate on avatud lähtekoodiga kinnisvarahaldusrakendus, mis on loodud spetsiaalselt sõltumatutele üürileandjatele ja väikestele kinnisvarameeskondadele. See koondab üürnike andmed, üürilepingud, üüri jälgimise ja dokumentide genereerimise ühte iseseisvalt majutatud tööruumi, kaotades kommertskinnisvara haldamise SaaS-i ühikupõhised tasud ja andmete jagamise kompromissid.
MicroRealEstate'i iseseisev majutamine sinu enda VPS-is hoiab tundliku üürnike teabe, üürilepingud ja makseajaloo sinu täieliku kontrolli all. Mikroteenuste arhitektuur eraldab selgelt üürileandja portaali, üürniku portaali, dokumendigeneraatori ja e-posti teenuse, muutes üüripindade haldamise igas mastaabis lihtsaks ilma korduvate tarkvarakuludeta.
MicroRealEstate peamised omadused
Rendihaldus
Loo üürilepinguid kohandatavatest mallidest ja salvesta iga leping, muudatus ja dokument, mis on seotud iga üürilepinguga, ühes kohas.
Üürimaksete jälgimine
Registreeri laekuvad maksed ja jälgi võlgnevusi kõigi üksuste lõikes, automaatse teavituse ja kviitungite genereerimisega üürnikele.
Üürniku portaal
Spetsiaalne üürnikule suunatud liides võimaldab üürnikel oma üürilepingut üle vaadata, makseajalugu vaadata ja kviitungeid alla laadida, ilma et nad peaksid üürileandjaga ühendust võtma.
Kohandatud dokumendid
Koosta teateid, kirju ja teadaandeid korduvkasutatavate mallide abil, et suhtlus üürnikega püsiks järjepidev ja professionaalne.
Meeskonna koostöö
Kutsu kaastöölisi kinnisvarahalduse töökoormust jagama, muutes platvormi sobivaks nii iseseisvatele üürileandjatele kui ka kinnisvaraettevõtetele.
E-posti teavitused
Ühenda SMTP, Mailgun või Gmail kviitungite, massiteadete ja üürnike kutsete saatmiseks otse rakendusest.
Miks kasutada MicroRealEstate Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.