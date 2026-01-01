Paigaldage OpenPanel ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga tooteanalüütika koos sündmuste jälgimise, kasutajate lehtrite, sessiooni taasesituse ja reaalajas armatuurlaudadega.
Valige VPS-pakett OpenPanel jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenPanel
OpenPanel on ise majutatud analüütikaplatvorm, mis on loodud tooterühmadele, kes soovivad Mixpaneliga võrreldavaid sügavaid teadmisi ilma SaaS-i hinnastuse või kolmanda osapoole andmete avaldamiseta. See jälgib kohandatud sündmusi, loob kasutajaprofiile ja pakub reaalajas armatuurlaudu, mis hõlmavad lehtreid, kohorte, A/B-testi tulemusi ja seansside taasesitusi – kõike ühest liidesest.
Oma VPS-i juurutamine annab toorsündmuste andmed täielikult sinu kontrolli alla. Sündmusepõhiseid tasusid ei ole, proovivõtu piiranguid ei ole ja pole vaja kasutajaandmeid väliste teenuste kaudu suunata. ClickHouse toidab analüütika taustaprogrammi, nii et armatuurlauad püsivad reageerimisvõimelised, kui sinu sündmuste maht kasvab.
OpenPanel peamised omadused
Reaalajas armatuurlauad
Vaata sündmuste otseülekandeid ja olulisi tootenäitajaid koheselt, ilma viivituseta kasutaja tegevuste ja armatuurlaua uuenduste vahel.
Lehtri analüüs
Määra mitmeastmelised konversioonilehtrid, et täpselt tuvastada, kus kasutajad sinu tootevoogudes katkestavad.
Seansi taasesitus
Salvesta ja taasesita üksikuid kasutajaseansse sisseehitatud privaatsuskontrollidega, et maskeerida tundlikke sisestusvälju.
Kohort ja hoidmine
Rühmita kasutajad jagatud käitumise või atribuutide alusel ja mõõda, kuidas kaasatus ajaperioodide lõikes muutub.
A/B testimine
Jälgi eksperimendi variante otse OpenPanelis, et mõõta konversiooni mõju ilma väliste eksperimenteerimisvahenditeta.
Küpsisevaba jälgimine
Sõrmejäljevaba, küpsisevaba sündmuste jälgimine hoiab sinu analüütika GDPR-i nõuetele vastavana, ilma et oleks vaja küpsiste nõusoleku bännereid.
Miks kasutada OpenPanel Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.