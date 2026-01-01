OpenPanel on ise majutatud analüütikaplatvorm, mis on loodud tooterühmadele, kes soovivad Mixpaneliga võrreldavaid sügavaid teadmisi ilma SaaS-i hinnastuse või kolmanda osapoole andmete avaldamiseta. See jälgib kohandatud sündmusi, loob kasutajaprofiile ja pakub reaalajas armatuurlaudu, mis hõlmavad lehtreid, kohorte, A/B-testi tulemusi ja seansside taasesitusi – kõike ühest liidesest.

Oma VPS-i juurutamine annab toorsündmuste andmed täielikult sinu kontrolli alla. Sündmusepõhiseid tasusid ei ole, proovivõtu piiranguid ei ole ja pole vaja kasutajaandmeid väliste teenuste kaudu suunata. ClickHouse toidab analüütika taustaprogrammi, nii et armatuurlauad püsivad reageerimisvõimelised, kui sinu sündmuste maht kasvab.