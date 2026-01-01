Paigalda Kapowarr ühe klõpsuga.
Ise majutatud koomiksiraamatukogu haldur, mis laadib automaatselt alla, korraldab ja haldab sinu digitaalset koomiksikogu.
Valige VPS-pakett Kapowarr jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kapowarr
Kapowarr on isemajutusega koomiksikogu haldur, mis on ehitatud arr ökosüsteemi jaoks ja loodud automatiseerima digitaalsete koomiksinumbrite, köidete ja graafiliste romaanide allalaadimist, ümbernimetamist ja organiseerimist. Nagu Sonarr telesarjade või Radarr filmide puhul, võimaldab Kapowarr sul lisada pealkirju, mida soovid jälgida, ja seejärel otsib ja laadib automaatselt alla uusi numbreid, kui need mitmetest toetatud allikatest kättesaadavaks muutuvad.
Rakendus saab importida olemasolevaid koomiksikogusid, teisendada failivorminguid ja organiseerida faile kohandatavate nimetamisskeemide järgi. Kapowarri käitamine VPS-il hoiab sinu kogu kõikjalt ligipääsetavana, automatiseerides samal ajal hooldustööd, mis muidu nõuaks pidevat käsitsi tööd.
Kapowarr peamised omadused
Automatiseeritud probleemide allalaadimised
Lisa köited, mida soovid jälgida, ja Kapowarr otsib ja laadib automaatselt alla uued numbrid, kui need ilmuvad.
Teegi importimine ja korraldamine
Impordi olemasolev koomiksikogu ja lase Kapowarril faile ümber nimetada, teisaldada ja korrastada vastavalt sinu eelistatud nimetamisskeemile.
Mitmeallikaline allalaadimine
Laadi alla DDL-linkidelt, Pixeldrainilt, Megalt ja paljudest teistest allikatest konfigureeritavate kvaliteedi- ja vormingueelistustega.
Vormingu teisendamine
Paki allalaaditud arhiivifailid automaatselt lahti ja teisenda need importimise käigus oma eelistatud koomiksivormingusse.
Käsitsi ja automaatne otsing
Kasuta ühe klõpsuga jälgitavat otsingut, et hankida automaatselt kogu sisu, või sirvi ja vali konkreetseid väljalaseid käsitsi otsinguga.
Miks kasutada Kapowarr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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