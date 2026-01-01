Kapowarr on isemajutusega koomiksikogu haldur, mis on ehitatud arr ökosüsteemi jaoks ja loodud automatiseerima digitaalsete koomiksinumbrite, köidete ja graafiliste romaanide allalaadimist, ümbernimetamist ja organiseerimist. Nagu Sonarr telesarjade või Radarr filmide puhul, võimaldab Kapowarr sul lisada pealkirju, mida soovid jälgida, ja seejärel otsib ja laadib automaatselt alla uusi numbreid, kui need mitmetest toetatud allikatest kättesaadavaks muutuvad.

Rakendus saab importida olemasolevaid koomiksikogusid, teisendada failivorminguid ja organiseerida faile kohandatavate nimetamisskeemide järgi. Kapowarri käitamine VPS-il hoiab sinu kogu kõikjalt ligipääsetavana, automatiseerides samal ajal hooldustööd, mis muidu nõuaks pidevat käsitsi tööd.