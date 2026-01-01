Rotki on avatud lähtekoodiga portfelli jälgija, analüütika- ja maksude aruandluse tööriist, mis on ehitatud ümber ühe põhimõtte: sinu finantsandmed ei lahku kunagi sinu masinast. Erinevalt tsentraliseeritud portfelliäppidest, mis koondavad varasid börside ja rahakottide vahel oma serverites, töötab Rotki lokaalselt ja töötleb kõike sinu enda VPS-is — ei mingeid kontosid, andmete jagamist ega rikkumisohtu.

See ühendub Binance'i, Coinbase'i, Krakeni ja kümnete teiste börsidega kirjutuskaitstud API-võtmete kaudu, jälgib Ethereumi ja Bitcoini rahakotte ning jälgib DeFi positsioone sellistes protokollides nagu Aave ja Uniswap. Ise majutamine annab sulle püsiva juurdepääsu mis tahes seadmest, ilma tundlikke API-võtmeid kolmandatele osapooltele paljastamata.