Rotki paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga krüptoportfelli jälgija, mis töötleb kõiki andmeid lokaalselt, hoides sinu finantsteabe täiesti privaatsena.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Rotki
Rotki on avatud lähtekoodiga portfelli jälgija, analüütika- ja maksude aruandluse tööriist, mis on ehitatud ümber ühe põhimõtte: sinu finantsandmed ei lahku kunagi sinu masinast. Erinevalt tsentraliseeritud portfelliäppidest, mis koondavad varasid börside ja rahakottide vahel oma serverites, töötab Rotki lokaalselt ja töötleb kõike sinu enda VPS-is — ei mingeid kontosid, andmete jagamist ega rikkumisohtu.
See ühendub Binance'i, Coinbase'i, Krakeni ja kümnete teiste börsidega kirjutuskaitstud API-võtmete kaudu, jälgib Ethereumi ja Bitcoini rahakotte ning jälgib DeFi positsioone sellistes protokollides nagu Aave ja Uniswap. Ise majutamine annab sulle püsiva juurdepääsu mis tahes seadmest, ilma tundlikke API-võtmeid kolmandatele osapooltele paljastamata.
Rotki peamised omadused
Kohalik andmetöötlus
Kõik portfelli andmed töödeldakse sinu enda serveris — midagi ei saadeta välistele teenustele, välistades finantsandmete rikkumise riski.
Mitme börsi jälgimine
Ühendub Binance'i, Coinbase'i, Krakeni ja paljude teiste börsidega kirjutuskaitstud API võtmete kaudu, et pakkuda ühtset portfelli ülevaadet.
DeFi protokolli tugi
Tuvastab automaatselt positsioonid Aave'is, Compoundis, Uniswapis, MakerDAOs ja muudes DeFi protokollides, sh tootlused ja preemiad.
Maksuaruande genereerimine
Genereerib üksikasjalikke aruandeid tehingute, sissetulekute ja maksustatavate sündmuste kohta, mis on vormindatud raamatupidajatele või maksutarkvarasse importimiseks.
Plokiahela jälgimine
Jälgib Ethereumi aadresse koos kõigi ERC-20 tokenitega, Bitcoini aadresse ja NFT varasid reaalajas väärtuse hindamisega.
Miks kasutada Rotki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.