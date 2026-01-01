Juuruta OpnForm ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga vormiehitaja kaunite, manustatavate vormide loomiseks loogika, teavituste ja analüütikaga.
Valige VPS-pakett OpnForm jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpnForm
OpnForm on avatud lähtekoodiga alternatiiv Typeformile ja Google Formsile, mis on ehitatud meeskondadele, kes soovivad täielikku kontrolli oma vormiandmete ja esitamise töövoo üle. See pakub lohistamisega vormiredaktorit koos tingimusloogika, mitmeleheküljeliste vormide, failide üleslaadimise ja laia valiku väljatüüpidega — kõik ilma vastusepõhiste tasudeta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.
OpnFormi ise majutamine annab sulle piiramatult vastuseid, kohandatud brändingu ja võimaluse ühendada vormiesitused otse sinu enda andmebaaside, veebihaakide ja teavituste kanalitega. Sina määrad andmete säilitamise poliitikad ja kontrollid, kellel on juurdepääs esitatud andmetele, muutes selle sobivaks reguleeritud tööstusharudele ja privaatsust hindavatele meeskondadele.
OpnForm peamised omadused
Lohista ja paiguta koostaja
Loo vorme visuaalselt 20+ väljatüübiga, sh failide üleslaadimised, allkirjad, hindamisskaalad ja maatriksvõrgustikud.
Tingimuslik loogika
Näita või peida välju eelnevate vastuste põhjal, et suunata vastajaid ainult asjakohaste küsimuste juurde.
Veebihaak ja teavitused
Käivita veebihaagid ja e-posti teavitused iga esitamise korral, nii et sinu meeskond saab teavituse ja sinu süsteemid püsivad sünkroonis.
Manustatav kõikjale
Manusta vorme hüpikakna, liuguri või sisseehitatud vidinana mis tahes veebisaidile, suunamata külastajaid oma lehelt eemale.
Vastuste haldus
Vaata, filtreeri ja ekspordi kõiki vormiesitusi sisseehitatud juhtpaneelilt, millel on veerupõhine otsing ja CSV-eksport.
Miks kasutada OpnForm Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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