OpnForm on avatud lähtekoodiga alternatiiv Typeformile ja Google Formsile, mis on ehitatud meeskondadele, kes soovivad täielikku kontrolli oma vormiandmete ja esitamise töövoo üle. See pakub lohistamisega vormiredaktorit koos tingimusloogika, mitmeleheküljeliste vormide, failide üleslaadimise ja laia valiku väljatüüpidega — kõik ilma vastusepõhiste tasudeta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.

OpnFormi ise majutamine annab sulle piiramatult vastuseid, kohandatud brändingu ja võimaluse ühendada vormiesitused otse sinu enda andmebaaside, veebihaakide ja teavituste kanalitega. Sina määrad andmete säilitamise poliitikad ja kontrollid, kellel on juurdepääs esitatud andmetele, muutes selle sobivaks reguleeritud tööstusharudele ja privaatsust hindavatele meeskondadele.