SnappyMail on kaasaegne, kerge veebimeili klient, mis võimaldab sul ligi pääseda igale IMAP e-posti kontole puhta brauseriliidese kaudu. See on RainLoopi hooldatud haru, mis on jõudluse jaoks ümber ehitatud — JavaScripti koormus on ligikaudu 66% väiksem kui algsel, mis tähendab kiiremaid laadimisaegu isegi aeglaste ühenduste korral. SnappyMail toetab mitut IMAP-kontot, PGP-krüpteerimist, Sieve meilifiltreid, tumedat režiimi ja täielikku klaviatuurinavigatsiooni.

SnappyMaili ise majutamine oma VPS-is paigutab privaatse brauseripõhise meilikliendi sinu enda infrastruktuuri ilma kolmanda osapoole telemeetria, reklaami ja välise teenuse konto vajaduseta. Sinu e-posti mandaadid salvestatakse ainult sinu serverisse ja edastatakse ainult sinu VPS-i ja sinu olemasoleva meiliteenuse pakkuja vahel.