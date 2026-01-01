Juurutage SnappyMail ühe klõpsuga installatsiooniga.
Kergekaaluline ise majutatud veebimeili klient IMAP e-posti kontodele ligipääsuks igast brauserist, ilma jälgimise ja reklaamideta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada SnappyMail
SnappyMail on kaasaegne, kerge veebimeili klient, mis võimaldab sul ligi pääseda igale IMAP e-posti kontole puhta brauseriliidese kaudu. See on RainLoopi hooldatud haru, mis on jõudluse jaoks ümber ehitatud — JavaScripti koormus on ligikaudu 66% väiksem kui algsel, mis tähendab kiiremaid laadimisaegu isegi aeglaste ühenduste korral. SnappyMail toetab mitut IMAP-kontot, PGP-krüpteerimist, Sieve meilifiltreid, tumedat režiimi ja täielikku klaviatuurinavigatsiooni.
SnappyMaili ise majutamine oma VPS-is paigutab privaatse brauseripõhise meilikliendi sinu enda infrastruktuuri ilma kolmanda osapoole telemeetria, reklaami ja välise teenuse konto vajaduseta. Sinu e-posti mandaadid salvestatakse ainult sinu serverisse ja edastatakse ainult sinu VPS-i ja sinu olemasoleva meiliteenuse pakkuja vahel.
SnappyMail peamised omadused
Mitu IMAP-kontot
Ühenda ja vaheta piiramatu arvu IMAP-kontode vahel ühest SnappyMaili seansist, sealhulgas Gmail, Outlook, Fastmail või ise majutatud meiliserverid.
PGP krüpteerimine
Koosta ja loe PGP-krüpteeritud sõnumeid otse brauseris, installimata meilikliendi laiendust või haldamata võtmeid väljaspool liidest.
Sieve filtri redaktor
Kirjuta ja halda serveripoolseid Sieve'i meilifiltreerimise reegleid otse SnappyMailis, automatiseerides kaustade sorteerimist ja sõnumite käsitlemist ilma kliendipoolsete reegliteta.
Ei mingit jälgimist ega reklaame
SnappyMail ei sisalda analüütikat, sotsiaalmeedia nuppe ega kolmanda osapoole skripte — kirjade sisu ja metaandmed jäävad täielikult sinu infrastruktuuri.
Tume režiim ja teemad
Sisseehitatud tume režiim ja mitmed teemavalikud võimaldavad kasutajatel liidest isikupärastada ilma brauserilaienditeta või kohandatud CSS-i ülekirjutusteta.
Miks kasutada SnappyMail Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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