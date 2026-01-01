Juurutage Twingate Connector ühe klõpsuga.
Nullus usalduse võrgujuurdepääsu konnektor, mis turvab privaatsete ressursside juurdepääsu ilma porte avamata või VPN-e haldamata.
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Millega saab ehitada Twingate Connector
Twingate Connector on Twingate'i nullusaldusvõrgu juurdepääsu (ZTNA) platvormi kohapealne komponent. See töötab sinu VPS-is ja loob ainult väljaminevaid krüpteeritud tunneleid Twingate'i pilvereleesse — ei mingeid sissetulevaid tulemüürireegleid, avatud porte ega VPN-kliendi konfiguratsiooni sinu meeskonnale.
Konnektori isemajutamine VPS-is paigutab selle sinu privaatsete ressursside lähedale, võimaldades identiteedipõhist juurdepääsukontrolli ressursi tasandil. Ainult autenditud ja volitatud kasutajad heakskiidetud seadmetega saavad ligi kaitstud teenustele, asendades traditsioonilise VPN-i leviku rakendusepõhiste juurdepääsupoliitikatega.
Twingate Connector peamised omadused
Puuduvad avatud sisenevad pordid
Ühendaja kasutab ainult väljaminevaid ühendusi, nii et sinu VPS ei vaja kunagi sissetulevaid tulemüürireegleid, mis paljastaksid sinu võrgu perimeetri.
Identiteedipõhine juurdepääs
Juurdepääsuotsused jõustatakse ressursipõhiselt ja kasutajapõhiselt, asendades laiaulatusliku võrgutasandi VPN-juurdepääsu peeneteraliste poliitikatega.
Seadme usaldatavus
Nõua seadme tervisekontrolle enne juurdepääsu andmist, tagades, et ainult hallatud ja nõuetele vastavad seadmed pääsevad ligi kaitstud ressurssidele.
Lihtne juurutamine
Juuruta minutitega ainult võrgunime ja pääsutokeniga — ilma keerulise VPN-serveri konfiguratsiooni või PKI halduseta.
Miks kasutada Twingate Connector Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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