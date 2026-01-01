Hemmelig on isemajutusega rakendus tundliku teabe jagamiseks krüpteeritud, isehävitavate linkide kaudu. Paroolid, API võtmed ja privaatsed märkmed krüpteeritakse kliendipoolselt enne, kui need brauserist lahkuvad, nii et server salvestab ainult krüpteeritud teksti, mida ta dekrüpteerida ei saa. Iga saladuse saab lukustada paroolifraasi taha, piirata IP-aadressiga, määrata aeguma valitud aja möödudes või piirata maksimaalse vaatamiste arvuga.

Hemmeligi käitamine oma VPS-is hoiab kõik jagatud mandaadid kolmanda osapoole infrastruktuurist eemal. Sina kontrollid säilitusreegleid, juurdepääsuloge ja krüpteerimispiiri, muutes selle sobivaks meeskondadele, kes edastavad mandaate, kliendiandmeid või mis tahes andmemahtu, mis on liiga tundlik, et jätta see e-posti või vestluse ajalukku.