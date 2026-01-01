Paigalda Hemmelig ühe klõpsuga paigaldusega.
Jaga krüpteeritud, isehävitavaid saladusi ühekordsete linkide kaudu, mis kaovad pärast esimest lugemist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hemmelig
Hemmelig on isemajutusega rakendus tundliku teabe jagamiseks krüpteeritud, isehävitavate linkide kaudu. Paroolid, API võtmed ja privaatsed märkmed krüpteeritakse kliendipoolselt enne, kui need brauserist lahkuvad, nii et server salvestab ainult krüpteeritud teksti, mida ta dekrüpteerida ei saa. Iga saladuse saab lukustada paroolifraasi taha, piirata IP-aadressiga, määrata aeguma valitud aja möödudes või piirata maksimaalse vaatamiste arvuga.
Hemmeligi käitamine oma VPS-is hoiab kõik jagatud mandaadid kolmanda osapoole infrastruktuurist eemal. Sina kontrollid säilitusreegleid, juurdepääsuloge ja krüpteerimispiiri, muutes selle sobivaks meeskondadele, kes edastavad mandaate, kliendiandmeid või mis tahes andmemahtu, mis on liiga tundlik, et jätta see e-posti või vestluse ajalukku.
Hemmelig peamised omadused
Kliendipoolne krüpteerimine
Saladused krüpteeritakse brauseris AES-256-GCM-iga enne üleslaadimist, nii et server ei näe kunagi lihtteksti.
Ühekordsed lingid
Iga link isehävitub pärast konfigureeritavat vaatamiste arvu või aegumisperioodi, jätmata endast jälgegi.
Parool ja IP kaitse
Lukusta saladused valikulise parooliga või piira juurdepääsu konkreetsetele IP-vahemikele täiendava turvalisuse tagamiseks.
Krüpteeritud faili üleslaadimised
Manusta faile saladusele sama otspunktkrüptimisega, mida rakendatakse tekstisisule, ja mis on autenditud kasutajatele kättesaadav.
QR-koodi jagamine
Loo QR-koode mis tahes salajase lingi jaoks, et vastuvõtjad saaksid selle telefonis avada ilma pikki URL-e kopeerimata.
Kontot pole vaja
Igaüks saab luua ja avada saladuse ilma registreerimata, samal ajal kui valikulised kontod avavad failid ja ajaloo.
Miks kasutada Hemmelig Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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