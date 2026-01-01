JupyterLab on Jupyter Notebooki kaasaegne järeltulija, pakkudes paindlikku, mitme paneeliga liidest, mis ühendab interaktiivsed märkmikud, terminali, koodiredaktori, failibrauseri ja väljundivaaturid ühes brauseripõhises tööruumis. See toetab üle 40 keele tuuma ning integreerub Git'i, andmebaaside ja pilvemälu rikkaliku laienduste ökosüsteemi kaudu.

JupyterLabi majutamine VPS-il annab andmeteadlastele ja teadlastele pühendatud arvutusressursid ilma täitmisaja piiranguteta, mälupiiranguteta ja seansi lähtestamisteta. Sinu installitud paketid, konfigureeritud keskkonnad ja vahemällu salvestatud andmekogumid püsivad seansside vahel, välistades pideva uuesti installimise tsükli, mis on tavaline pilvepõhiste märkmikuteenuste puhul.