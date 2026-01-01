Juuruta JupyterLab ühe klõpsuga paigaldusega.
Järgmise põlvkonna veebipõhine IDE interaktiivsete märkmike, terminalide ja koodiredaktorite jaoks ühtses andmeteaduse keskkonnas.
Valige VPS-pakett JupyterLab jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada JupyterLab
JupyterLab on Jupyter Notebooki kaasaegne järeltulija, pakkudes paindlikku, mitme paneeliga liidest, mis ühendab interaktiivsed märkmikud, terminali, koodiredaktori, failibrauseri ja väljundivaaturid ühes brauseripõhises tööruumis. See toetab üle 40 keele tuuma ning integreerub Git'i, andmebaaside ja pilvemälu rikkaliku laienduste ökosüsteemi kaudu.
JupyterLabi majutamine VPS-il annab andmeteadlastele ja teadlastele pühendatud arvutusressursid ilma täitmisaja piiranguteta, mälupiiranguteta ja seansi lähtestamisteta. Sinu installitud paketid, konfigureeritud keskkonnad ja vahemällu salvestatud andmekogumid püsivad seansside vahel, välistades pideva uuesti installimise tsükli, mis on tavaline pilvepõhiste märkmikuteenuste puhul.
JupyterLab peamised omadused
Ühtne tööruum
Tööta märkmike, terminalide, tekstiredaktorite ja failibrauseritega samaaegselt paigutatavas mitmepaneelilises liideses — ei mingit kontekstivahetust tööriistade vahel.
Mitmekeelsed tuumad
Käivita Python, R, Julia ja 40+ muud keele tuuma, vahetades nende vahel sama seansi jooksul, et kasutada iga ülesande jaoks parimat tööriista.
Sisseehitatud terminal
Installi pakette pip'i või conda abil, halda Git'i repositooriume ja käivita süsteemikäske otse brauserist ilma eraldi SSH-kliendita.
Reaalajas koostöö
Jaga märkmikusessioone meeskonnakaaslastega samaaegseks redigeerimiseks, võimaldades reaalajas paarisanalüüsi ja koostöös mudelite arendamist.
Laienduste ökosüsteem
Laienda JupyterLabi Giti integratsiooni, andmebaasiühenduste, muutujate inspektorite ja visualiseerimistööriistadega läbi kasvava kogukonna laienduste teegi.
Miks kasutada JupyterLab Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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