Juurutage YaCy ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev võrdvõrgu veebiotsingumootor, mis indekseerib ja otsib veebist ilma tsentraalsete serverite või jälgimiseta.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada YaCy
YaCy on täielikult hajutatud, võrdõigusvõrgu veebiotsingumootor, mis töötab täielikult sinu enda serveris. Erinevalt Google'ist või Bingist puudub otsingutulemusi kontrolliv keskasutus — iga YaCy eksemplar roomab ja indekseerib veebi iseseisvalt, ühendudes samal ajal tuhandete teiste YaCy võrdõiguspartnerite hallatava jagatud globaalse indeksiga. Otsingupäringud räsitud enne võrdõiguspartneritega jagamist, tagades otsingute privaatsuse juba disaini poolest.
YaCy ise majutamine annab sulle privaatse otsinguseadme ilma jälgimiseta, ilma reklaami mõjuta järjestusele ja ilma kolmandatele osapooltele saadetavate päringulogideta. See töötab ka sisevõrgu otsingumootorina, indekseerides HTTP, FTP ja SMB ressursse kohalikus võrgus ilma internetiühenduseta.
YaCy peamised omadused
Võrdvõrgu indeks
Iga YaCy sõlm liitub globaalse hajutatud indeksiga, jagades roomatud lehti kaaslastega ja saades vastu tulemusi — keskserverit pole vaja.
Sisseehitatud veebiroomik
Konfigureeritavad roomamise ajakavad ja sügavuse kontrollid, et pidevalt indekseerida domeene ja hoida sinu kohalikke otsingutulemusi värskete ja asjakohastena.
Privaatsuskeskne otsing
Otsingupäringud räsitakse enne P2P-võrguga jagamist, vältides, et ükski osaleja saaks tuvastada, mida sa otsisid.
Intraneti otsingurežiim
Indekseeri ja otsi siseseid HTTP, FTP ja SMB ressursse kohalikus võrgus, ilma andmeid avalikku internetti paljastamata.
Skriptitav REST API
Kõik haldusfunktsioonid on ligipääsetavad XML- ja JSON-põhiste REST-lõpp-punktide kaudu, võimaldades automatiseerimist ja kohandatud otsinguportaali integratsioone.
Miks kasutada YaCy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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