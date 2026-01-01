Paigalda Home Assistant ühe klõpsuga.
Privaatsust esikohale seadev avatud lähtekoodiga koduautomaatika platvorm üle 2 000 integratsiooniga nutiseadmetele ja -teenustele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Home Assistant
Home Assistant on juhtiv avatud lähtekoodiga koduautomaatika platvorm, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. See ühendab nutiseadmed erinevatelt tootjatelt — tuled, termostaadid, kaamerad, turvasüsteemid ja meediamängijad — üheks kohandatavaks liideseks, võimsa automatiseerimismootoriga, mis toetab keerulisi stsenaariume, mida käivitavad aeg, seadme olekud või välised sündmused.
Home Assistanti juurutamine oma VPS-is tagab, et sinu nutikodu jääb tööle isegi kohalike katkestuste ajal, pakub usaldusväärset kaugjuurdepääsu kõikjalt ja hoiab kõik seadmeandmed ning automatiseerimisloogika täielikult sinu kontrolli all ilma pilveteenuse sõltuvusteta.
Home Assistant peamised omadused
2 000+ Integratsioonid
Ühenda praktiliselt iga targa kodu seade või pilveteenus läbi pidevalt kasvava kogukonna integratsioonide teegi.
Kohalik kontroll
Kõik automaatikad töötavad lokaalselt ilma pilvesõltuvuseta, hoides sinu kodu reageerivana isegi siis, kui internetiühendus katkeb.
Võimsad automatiseerimised
Visuaalne ja YAML-põhine automatiseerimisredaktor toetab keerulisi käivitajaid, tingimusi ja mitmeastmelisi toiminguid mis tahes stsenaariumi jaoks.
Kohandatavad armatuurlauad
Lovelace'i armatuurlauad võimaldavad sul kujundada isikupärastatud juhtliideseid mis tahes seadme või ekraani jaoks oma kodus.
Hääleassistendi liidestamine
Ühildub Google Assistanti, Amazon Alexa ja Siriga mis tahes ühendatud seadme käed-vabad juhtimiseks.
Energia jälgimine
Jälgi ja optimeeri majapidamise energiatarbimist spetsiaalsete jälgimispaneelide ja seadmetasandi tarbimisandmete abil.
Miks kasutada Home Assistant Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.