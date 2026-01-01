Home Assistant on juhtiv avatud lähtekoodiga koduautomaatika platvorm, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. See ühendab nutiseadmed erinevatelt tootjatelt — tuled, termostaadid, kaamerad, turvasüsteemid ja meediamängijad — üheks kohandatavaks liideseks, võimsa automatiseerimismootoriga, mis toetab keerulisi stsenaariume, mida käivitavad aeg, seadme olekud või välised sündmused.

Home Assistanti juurutamine oma VPS-is tagab, et sinu nutikodu jääb tööle isegi kohalike katkestuste ajal, pakub usaldusväärset kaugjuurdepääsu kõikjalt ja hoiab kõik seadmeandmed ning automatiseerimisloogika täielikult sinu kontrolli all ilma pilveteenuse sõltuvusteta.