Kroki on ühtne HTTP API diagrammide genereerimiseks tekstilistest kirjeldustest. Selle asemel, et paigaldada ja hooldada iga diagrammiformaadi jaoks eraldi tööriistu, koondab Kroki üle 30 diagrammiteegi – sealhulgas PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ja Excalidraw – ühe lõpp-punkti taha, mis tagastab SVG, PNG või PDF väljundi.

Kroki ise majutamine oma VPS-is eemaldab sõltuvuse avalikest renderdusteenustest, hoiab tundlikud arhitektuuridiagrammid sinu võrgus ja võimaldab sul integreerida diagrammide genereerimise dokumentatsioonitorudesse, vikidesse ja CI/CD töövoogudesse ilma päringupiiranguteta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.