Juurutage Kroki ühe klõpsuga paigaldusega.
Ühtne diagramm-koodina API, mis teisendab tekstikirjeldused diagrammideks, kasutades 30+ toetatud teeki.
Valige VPS-pakett Kroki jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kroki
Kroki on ühtne HTTP API diagrammide genereerimiseks tekstilistest kirjeldustest. Selle asemel, et paigaldada ja hooldada iga diagrammiformaadi jaoks eraldi tööriistu, koondab Kroki üle 30 diagrammiteegi – sealhulgas PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr ja Excalidraw – ühe lõpp-punkti taha, mis tagastab SVG, PNG või PDF väljundi.
Kroki ise majutamine oma VPS-is eemaldab sõltuvuse avalikest renderdusteenustest, hoiab tundlikud arhitektuuridiagrammid sinu võrgus ja võimaldab sul integreerida diagrammide genereerimise dokumentatsioonitorudesse, vikidesse ja CI/CD töövoogudesse ilma päringupiiranguteta või andmete lahkumiseta sinu infrastruktuurist.
Kroki peamised omadused
30+ diagrammiteeki
Renderda PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN ja palju muud ühest API lõpp-punktist.
Mitu väljundvormingut
Saate diagrammid tagasi SVG, PNG, PDF või Base64 formaadis — vali formaat, mis sobib sinu dokumentatsiooni tööriistakomplektiga.
Andmetoru integratsioon
Ühilduv Asciidoctori, Confluence'i, GitLabi ja iga tööriistaga, mis toetab Kroki diagrammiploki süntaksit.
Väliseid kõnesid pole
Kogu renderdamine toimub kohapeal sinu VPS-is — arhitektuuri- ja süsteemiskeemid ei lahku kunagi sinu infrastruktuurist.
Lihtne HTTP API
Saada POST-päring diagrammi allikaga või manusta GET-URL — SDK-d ega klienditeeki pole vaja.
Miks kasutada Kroki Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.