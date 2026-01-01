RSSHubi paigaldamine ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga RSS-voo generaator, mis muudab iga veebisaidi tellitavaks, alates sotsiaalmeediast kuni GitHubini ja kaugemale.
Valige VPS-pakett RSSHub jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RSSHub
RSSHub on maailma suurim avatud lähtekoodiga RSS-võrk, mis toetab üle 5 000 marsruudi platvormidele, mis lõpetasid natiivsete RSS-voogude pakkumise — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub ja paljud teised. Üle 41 000 GitHubi tärni ja 1 300+ arendaja panusega on sellest saanud eelistatud lahendus avatud veebi tellitavana hoidmiseks.
RSSHubi ise majutamine tähendab, et teie sisu tarbimise harjumused jäävad privaatseks — kõik voogude päringud pärinevad teie enda serverist, mitte avalikest eksemplaridest, mis võivad päringuid logida. Redis vahemälu hoiab sageli ligipääsetavad vood kiired ja vähendab koormust allikaveebisaitidel.
RSSHub peamised omadused
5 000+ sisumarsruuti
Hõlmab sadu platvorme, sealhulgas sotsiaalmeediat, uudisteportaale, GitHubi, e-kaubandust ja erialaseid väljaandeid — kui sellel on leht, saab RSSHub sellest voo luua.
Sotsiaalmeedia vood
Loo RSS-vooge Instagramist, Twitterist, TikTokist ja YouTube'ist, ilma kontosid loomata või andmata kolmandate osapoolte rakendustele juurdepääsu oma mandaatidele.
Redis vahemälu
Sisseehitatud Redis integratsioon pakub kiireid voo vastuseid sageli külastatavate marsruutide jaoks, vähendades samal ajal korduvaid päringuid allikaveebisaitidele.
Privaatsuspõhine sirvimine
Jälgi mis tahes sisuallikat oma uudisvoo lugeja kaudu, jagamata lugemisharjumusi kaubanduslike platvormide või koondamisteenustega.
Automaatika integratsioon
Ühenda RSSHubi voogusid n8n-i, Zapieri või Home Assistantiga, et käivitada töövooge alati, kui uut sisu avaldatakse mis tahes toetatud platvormil.
Miks kasutada RSSHub Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.