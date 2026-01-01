RSSHub on maailma suurim avatud lähtekoodiga RSS-võrk, mis toetab üle 5 000 marsruudi platvormidele, mis lõpetasid natiivsete RSS-voogude pakkumise — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub ja paljud teised. Üle 41 000 GitHubi tärni ja 1 300+ arendaja panusega on sellest saanud eelistatud lahendus avatud veebi tellitavana hoidmiseks.

RSSHubi ise majutamine tähendab, et teie sisu tarbimise harjumused jäävad privaatseks — kõik voogude päringud pärinevad teie enda serverist, mitte avalikest eksemplaridest, mis võivad päringuid logida. Redis vahemälu hoiab sageli ligipääsetavad vood kiired ja vähendab koormust allikaveebisaitidel.