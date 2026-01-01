Paigalda MiroFish ühe klõpsuga.
AI ennustusmootor, mis kasutab mitmeagendilist parvesimulatsiooni, et ennustada reaalmaailma sotsiaalseid ja turu tulemusi.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MiroFish
MiroFish on AI ennustusmootor, mis on ehitatud OASIS-e mitmeagendi simulatsiooniraamistikule. See loob paralleelseid digitaalseid maailmu, mida asustavad tuhanded AI agendid, igaühel neist on iseseisev isiksus, Zep Cloudi toetatud pikaajaline mälu ja käitumisloogika. Kasutajad saavad sisestada reaalseid sündmusi algandmetena ja jälgida, kuidas simuleeritud populatsioonid reageerivad – luues tulemuste ennustusi sotsiaalmeedia trendide, turuliikumiste ja poliitika mõjude kohta.
MiroFish'i oma serveris majutamine annab sulle spetsiaalse arvutusvõimsuse ressursimahukate simulatsioonide jaoks ja hoiab tundliku äriteabe, finantssignaalid ning väljalaskeeelse analüüsi täielikult sinu enda infrastruktuuris. Samuti säilitad sa täieliku kontrolli LLM-i pakkuja valiku ja kulude optimeerimise üle.
MiroFish peamised omadused
Mitmeagendi simulatsioon
Tuhanded AI agendid unikaalsete isiksuste ja püsiva mäluga suhtlevad paralleelsetes digitaalmaailmades, luues esilekerkivaid sotsiaalseid dünaamikaid.
Sotsiaalplatvormi modelleerimine
Simuleerib Twitteri-sarnaseid ja Redditi-sarnaseid keskkondi postitamise, kommenteerimise, jälgimise ja uuesti postitamisega, et peegeldada tegelikku platvormi käitumist.
Jumala vaate juhtimine
Süsti muutujaid ja erakorralisi uudissündmusi kõrvaltvaataja pilguga, et jälgida, kuidas simuleeritud elanikkond reaalajas reageerib.
Automaatsed aruanded
AI loodud analüüsiaruanded võtavad kokku simulatsioonitulemused ja prognoosid, vähendades keeruliste agentide interaktsioonide käsitsi tõlgendamist.
Paindlik LLM taustaprogramm
Töötab OpenAI või mis tahes OpenAI API-ühilduva pakkujaga, võimaldades sul mudeleid vahetada simulatsiooni kvaliteedi ja hinna tasakaalustamiseks.
Miks kasutada MiroFish Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.