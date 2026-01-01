MiroFish on AI ennustusmootor, mis on ehitatud OASIS-e mitmeagendi simulatsiooniraamistikule. See loob paralleelseid digitaalseid maailmu, mida asustavad tuhanded AI agendid, igaühel neist on iseseisev isiksus, Zep Cloudi toetatud pikaajaline mälu ja käitumisloogika. Kasutajad saavad sisestada reaalseid sündmusi algandmetena ja jälgida, kuidas simuleeritud populatsioonid reageerivad – luues tulemuste ennustusi sotsiaalmeedia trendide, turuliikumiste ja poliitika mõjude kohta.

MiroFish'i oma serveris majutamine annab sulle spetsiaalse arvutusvõimsuse ressursimahukate simulatsioonide jaoks ja hoiab tundliku äriteabe, finantssignaalid ning väljalaskeeelse analüüsi täielikult sinu enda infrastruktuuris. Samuti säilitad sa täieliku kontrolli LLM-i pakkuja valiku ja kulude optimeerimise üle.