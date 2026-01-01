Kuni 69% allahindlust PowerDNS-Admin tootele

PowerDNS-Admini ühe klõpsuga paigaldus.

Moodne veebiliides PowerDNS tsoonide, kirjete, kasutajate ja juurdepääsu kontrolli haldamiseks ühelt juhtpaneelilt.

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Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
PowerDNS-Admini ühe klõpsuga paigaldus.

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69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
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Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
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Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin on avatud lähtekoodiga veebiliides PowerDNS-i autoriteetse DNS-serveri jaoks, pakkudes sulle sõbralikku UI-d edasi- ja tagurpidi DNS-tsoonide, kirjete, mallide ja DNSSEC-võtmete haldamiseks ilma konfiguratsioonifaile muutmata või API-kõnesid käsitsi loomata. See toetab rollipõhist juurdepääsukontrolli, tsoonipõhiseid õigusi, tegevuste logimist ja autentimist LDAP-i, SAML-i, OAuth-i (Google, GitHub, Azure, OpenID) kaudu ning sisseehitatud kohalikke kontosid valikulise kaheastmelise autentimisega.

See mall koondab PowerDNS-Admini koos PowerDNS-i autoriteetse serveri ja MariaDB taustsüsteemiga, nii saad sa täielikult integreeritud DNS-i majutuse virna oma VPS-is. Isemajutus paigutab sinu nimeserverid, tsooniandmed ja DNS-i API täielikult sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma tsoonipõhiste tasudeta ja ilma kolmanda osapoole DNS-i pakkujata.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

PowerDNS-Admin peamised omadused

Tsoonihalduse kasutajaliides

Loo, muuda ja kustuta edasi- ja tagurpidi DNS-tsoone ja kirjeid puhta veebipõhise juhtpaneeli kaudu, selle asemel et tsoonifaile muuta või tooreid API-kutseid teha.

Komplektis olev PowerDNS server

Sisaldab kasutusvalmis PowerDNS autoriteetset serverit, millel on HTTP API lubatud ja mis on eelühendatud administraatori kasutajaliidesega, nii et virn on koheselt töövalmis.

Rollipõhine juurdepääsukontroll

Määra administraatoritele, operaatoritele ja tsoonitaseme kasutajatele detailsete tsoonipõhiste õigustega, et meeskonnad saaksid hallata DNS-i ilma ühte superadministraatori kontot jagamata.

Ettevõtte autentimine

Ühendu olemasolevate identiteedisüsteemidega, nagu LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ja valikulise TOTP kaheastmelise autentimisega kohalike kontode jaoks.

Tegevuste logimine ja audit

Iga tsooni ja kirje muudatus logitakse vastutava kasutajaga, pakkudes sulle täielikku auditi logi vastavuse tagamiseks ja intsidentide tõrkeotsinguks.

Tsooni mallid ja IDN

Korduvkasutatavad tsoonimallid kiirendavad uute domeenide kasutuselevõttu, samal ajal kui täielik IDN-i ja Punycode'i tugi hõlmab rahvusvahelisi domeeninimesid ilma käsitsi teisendamiseta.

Miks kasutada PowerDNS-Admin Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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