PowerDNS-Admini ühe klõpsuga paigaldus.
Moodne veebiliides PowerDNS tsoonide, kirjete, kasutajate ja juurdepääsu kontrolli haldamiseks ühelt juhtpaneelilt.
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Millega saab ehitada PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin on avatud lähtekoodiga veebiliides PowerDNS-i autoriteetse DNS-serveri jaoks, pakkudes sulle sõbralikku UI-d edasi- ja tagurpidi DNS-tsoonide, kirjete, mallide ja DNSSEC-võtmete haldamiseks ilma konfiguratsioonifaile muutmata või API-kõnesid käsitsi loomata. See toetab rollipõhist juurdepääsukontrolli, tsoonipõhiseid õigusi, tegevuste logimist ja autentimist LDAP-i, SAML-i, OAuth-i (Google, GitHub, Azure, OpenID) kaudu ning sisseehitatud kohalikke kontosid valikulise kaheastmelise autentimisega.
See mall koondab PowerDNS-Admini koos PowerDNS-i autoriteetse serveri ja MariaDB taustsüsteemiga, nii saad sa täielikult integreeritud DNS-i majutuse virna oma VPS-is. Isemajutus paigutab sinu nimeserverid, tsooniandmed ja DNS-i API täielikult sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma tsoonipõhiste tasudeta ja ilma kolmanda osapoole DNS-i pakkujata.
PowerDNS-Admin peamised omadused
Tsoonihalduse kasutajaliides
Loo, muuda ja kustuta edasi- ja tagurpidi DNS-tsoone ja kirjeid puhta veebipõhise juhtpaneeli kaudu, selle asemel et tsoonifaile muuta või tooreid API-kutseid teha.
Komplektis olev PowerDNS server
Sisaldab kasutusvalmis PowerDNS autoriteetset serverit, millel on HTTP API lubatud ja mis on eelühendatud administraatori kasutajaliidesega, nii et virn on koheselt töövalmis.
Rollipõhine juurdepääsukontroll
Määra administraatoritele, operaatoritele ja tsoonitaseme kasutajatele detailsete tsoonipõhiste õigustega, et meeskonnad saaksid hallata DNS-i ilma ühte superadministraatori kontot jagamata.
Ettevõtte autentimine
Ühendu olemasolevate identiteedisüsteemidega, nagu LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), ja valikulise TOTP kaheastmelise autentimisega kohalike kontode jaoks.
Tegevuste logimine ja audit
Iga tsooni ja kirje muudatus logitakse vastutava kasutajaga, pakkudes sulle täielikku auditi logi vastavuse tagamiseks ja intsidentide tõrkeotsinguks.
Tsooni mallid ja IDN
Korduvkasutatavad tsoonimallid kiirendavad uute domeenide kasutuselevõttu, samal ajal kui täielik IDN-i ja Punycode'i tugi hõlmab rahvusvahelisi domeeninimesid ilma käsitsi teisendamiseta.
Miks kasutada PowerDNS-Admin Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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