PowerDNS-Admin on avatud lähtekoodiga veebiliides PowerDNS-i autoriteetse DNS-serveri jaoks, pakkudes sulle sõbralikku UI-d edasi- ja tagurpidi DNS-tsoonide, kirjete, mallide ja DNSSEC-võtmete haldamiseks ilma konfiguratsioonifaile muutmata või API-kõnesid käsitsi loomata. See toetab rollipõhist juurdepääsukontrolli, tsoonipõhiseid õigusi, tegevuste logimist ja autentimist LDAP-i, SAML-i, OAuth-i (Google, GitHub, Azure, OpenID) kaudu ning sisseehitatud kohalikke kontosid valikulise kaheastmelise autentimisega.

See mall koondab PowerDNS-Admini koos PowerDNS-i autoriteetse serveri ja MariaDB taustsüsteemiga, nii saad sa täielikult integreeritud DNS-i majutuse virna oma VPS-is. Isemajutus paigutab sinu nimeserverid, tsooniandmed ja DNS-i API täielikult sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma tsoonipõhiste tasudeta ja ilma kolmanda osapoole DNS-i pakkujata.