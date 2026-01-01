Flagsmithi juurutamine ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga funktsioonilippude ja kaugkonfiguratsiooniteenus koodi varjatult juurutamiseks, A/B testide läbiviimiseks ja kasutajate segmendi järgi sihtimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Flagsmith
Flagsmith on avatud lähtekoodiga funktsioonilülitite ja kaugkonfiguratsiooni platvorm, mis võimaldab arendajatel koodi lülitite taha paigutada, suunata funktsioone kasutajasegmentidele ja läbi viia A/B teste ilma uuesti juurutamata. Ehitatud LaunchDarkly ja Spliti isemajutatava alternatiivina, pakub see keskkonnapõhiseid lülitite väärtusi, protsentuaalseid väljalaskeid, mitmemuutujaga variatsioone, auditi logisid ja SDK-sid iga suurema programmeerimiskeele ja mobiilse raamistiku jaoks.
Flagsmithi isemajutamine sinu VPS-is hoiab iga funktsioonilüliti, kasutajasegmendi ja väljalaskeotsuse sinu infrastruktuuris, selle asemel et läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks näha, kuidas sinu toode välja antakse. Kaasasolev ülesannete protsessor haldab veebikonksude edastamist, ajastatud lülitite muudatusi ja auditi logide arhiveerimist asünkroonselt, blokeerimata lülitite hindamise päringuid.
Flagsmith peamised omadused
Lipud ja kaugkonfiguratsioon
Lülita funktsioonid sisse või välja, sihi kasutajasegmendi järgi, paku mitme muutujaga variatsioone ja edasta kaugkonfiguratsiooni väärtusi ühelt platvormilt.
Mitme keskkonna reklaam
Edasta lipuväärtused arendusest testimisse ja sealt tootmisse ühe klõpsuga kopeerimise ning keskkonnapõhiste ülekirjutamistega turvalisteks juurutamisteks.
Protsentuaalsed levitamised
Käivita funktsioone järk-järgult liikluse protsendi alusel, kasutades kasutajapõhist püsivat rühmitamist, nii et sama kasutaja kogeb järjepidevat käitumist sessioonideüleselt.
Audit ja kinnitused
Täielik auditilogi iga lipumuudatuse kohta koos valikuliste muudatusetaotluse kinnitamise töövoogudega tundlike lippude jaoks tootmiskeskkondades.
Reaalajas SDKd
Ametlikud SDK-d JavaScripti, Pythoni, Java, Go, .NETi, Ruby, PHP, iOSi, Androidi, React Native'i ja Flutteri jaoks kohaliku hindamise vahemäluga.
Integratsioonid ja veebihaagid
Slacki, GitHubi, GitLabi, Bitbucketi ja webhooki integratsioonid teavitavad sinu meeskonda ja CI konveiereid, kui lipud tootmises muutuvad.
Miks kasutada Flagsmith Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.