Flagsmith on avatud lähtekoodiga funktsioonilülitite ja kaugkonfiguratsiooni platvorm, mis võimaldab arendajatel koodi lülitite taha paigutada, suunata funktsioone kasutajasegmentidele ja läbi viia A/B teste ilma uuesti juurutamata. Ehitatud LaunchDarkly ja Spliti isemajutatava alternatiivina, pakub see keskkonnapõhiseid lülitite väärtusi, protsentuaalseid väljalaskeid, mitmemuutujaga variatsioone, auditi logisid ja SDK-sid iga suurema programmeerimiskeele ja mobiilse raamistiku jaoks.

Flagsmithi isemajutamine sinu VPS-is hoiab iga funktsioonilüliti, kasutajasegmendi ja väljalaskeotsuse sinu infrastruktuuris, selle asemel et läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks näha, kuidas sinu toode välja antakse. Kaasasolev ülesannete protsessor haldab veebikonksude edastamist, ajastatud lülitite muudatusi ja auditi logide arhiveerimist asünkroonselt, blokeerimata lülitite hindamise päringuid.