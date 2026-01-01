BugSink on ise majutatud veajälgimise platvorm, mis jäädvustab, rühmitab ja toob esile rakenduse erandid teie teenustes reaalajas. Ehitatud Django ja Pythoniga, pakub see virnajälgi, vea konteksti ja dubleerimise vältimist, mida arendusmeeskonnad vajavad probleemide kiireks diagnoosimiseks ja lahendamiseks — ilma tundlikku silumisteavet kolmanda osapoole teenusele saatmata.

Ise majutamine oma VPS-is välistab veamahupõhise hinnakujunduse, eemaldab andmete asukohaga seotud mured reguleeritud tööstusharude jaoks ja võimaldab teil integreerida veajälgimise otse oma olemasoleva infrastruktuuriga. See juurutamine ühendab BugSinki MySQL-iga püsivaks veahoidlaks ja loob administraatori kasutaja automaatselt esimesel käivitamisel.