Paigalda LibreBooking ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga ressursside planeerimise ja broneerimissüsteem ruumidele, seadmetele ja jagatud organisatsiooni varadele.
Valige VPS-pakett LibreBooking jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LibreBooking
LibreBooking on kogukonnapõhine Booked Scheduleri haru, mis muudab iga veebibrauseri iseteeninduslikuks broneerimislauaks tubade, sõidukite, laboriseadmete, spordirajatiste või mis tahes muu jagatud ressursi jaoks. Kalendristiilis saadavuse vaated, korduvad broneeringud, kinnitamise töövoogud ja kvoodid võimaldavad organisatsioonidel asendada arvutustabelid ja jagatud postkastid struktureeritud broneerimissüsteemiga.
LibreBookingu isemajutamine oma VPS-is hoiab broneeringuandmed, liikmete kontaktandmed ja kasutusajaloo täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmandate osapoolte SaaS-kalendritest. Komplektis olev MariaDB andmebaas säilitab iga broneeringu, grupi ja lisaseadme definitsiooni üle taaskäivituste.
LibreBooking peamised omadused
Ressursside reserveeringud
Broneeri ruumid, varustus ja jagatud ressursid kalendrivaadete kaudu, mis on päeva-, nädala- ja kuuformaadis.
Korduvad broneeringud
Planeeri igapäevaseid, iganädalasi või igakuiseid korduvaid broneeringuid koos konfliktide tuvastamise ja lõppkuupäeva kontrollidega.
Heakskiidu töövoogud
Nõua, et broneeringud kinnitataks ressursside administraatorite poolt enne nende jõustumist, koos e-posti teavitustega igal sammul.
Rühmad ja õigused
Määra kasutajad rühmadesse, anna ressursipõhine juurdepääs ja jõusta broneerimiskvoote, et hoida suure nõudlusega varad õiglaselt jaotatuna.
Tarvikud ja lisad
Lisa koguseliselt piiratud lisaseadmed, nagu projektorid või mikrofonid, broneeringutele, et laoseis püsiks sünkroniseerituna.
REST API ja aruanded
Integreeru väliste süsteemidega REST API kaudu ja tõmba kasutusaruandeid võimsuse planeerimise toetamiseks.
Miks kasutada LibreBooking Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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