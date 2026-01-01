LibreBooking on kogukonnapõhine Booked Scheduleri haru, mis muudab iga veebibrauseri iseteeninduslikuks broneerimislauaks tubade, sõidukite, laboriseadmete, spordirajatiste või mis tahes muu jagatud ressursi jaoks. Kalendristiilis saadavuse vaated, korduvad broneeringud, kinnitamise töövoogud ja kvoodid võimaldavad organisatsioonidel asendada arvutustabelid ja jagatud postkastid struktureeritud broneerimissüsteemiga.

LibreBookingu isemajutamine oma VPS-is hoiab broneeringuandmed, liikmete kontaktandmed ja kasutusajaloo täielikult sinu kontrolli all, ilma kasutajapõhiste tasudeta ja ilma sõltuvuseta kolmandate osapoolte SaaS-kalendritest. Komplektis olev MariaDB andmebaas säilitab iga broneeringu, grupi ja lisaseadme definitsiooni üle taaskäivituste.