ZITADEL on pilvepõhine, avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis pakub kaasaegsetele rakendustele autentimist, autoriseerimist ja kasutajahaldust. See toetab koheselt OIDC-d, OAuth 2.0-i, SAML-i ja päästevõtmeid – muutes selle täielikuks ise majutatavaks alternatiiviks Auth0-le, Keycloakile või AWS Cognitole.

ZITADELi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kasutajaandmete, vastavusnõuete ja autentimisvoogude üle, ilma kasutajapõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Selle sündmuspõhine arhitektuur tagab kõikide identiteeditoimingute täieliku ja muutumatu auditeerimisjälje.