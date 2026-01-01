Paigaldage ZITADEL ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga identiteedi infrastruktuuri platvorm autentimiseks, SSO-ks ja kasutajahalduseks kõigi sinu rakenduste jaoks.
Valige VPS-pakett ZITADEL jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ZITADEL
ZITADEL on pilvepõhine, avatud lähtekoodiga identiteedi- ja juurdepääsuhaldusplatvorm, mis pakub kaasaegsetele rakendustele autentimist, autoriseerimist ja kasutajahaldust. See toetab koheselt OIDC-d, OAuth 2.0-i, SAML-i ja päästevõtmeid – muutes selle täielikuks ise majutatavaks alternatiiviks Auth0-le, Keycloakile või AWS Cognitole.
ZITADELi ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli kasutajaandmete, vastavusnõuete ja autentimisvoogude üle, ilma kasutajapõhiste tasude või tarnija lukustuseta. Selle sündmuspõhine arhitektuur tagab kõikide identiteeditoimingute täieliku ja muutumatu auditeerimisjälje.
ZITADEL peamised omadused
Ühtne sisselogimine
Tsentraliseeri autentimine kõigis oma rakendustes OIDC ja SAML toega, andes kasutajatele ühe sisselogimise kõigele, millele nad ligi pääsevad.
Pääsuvõtme autentimine
Luba paroolivaba sisselogimine WebAuthn pääsukoodide ja riistvaraliste turvavõtmetega, et tagada andmepüügikindel ja volitusteta juurdepääs.
Algupärane mitme rentniku tugi
Halda mitut organisatsiooni ja rakendust ühest ZITADELi eksemplarist, kus on tagatud täielik isolatsioon rentnike vahel ja organisatsioonipõhine bränding.
Muutumatu kontrolljälg
Sündmustepõhine arhitektuur salvestab iga identiteeditoimingu muutumatu sündmusena, pakkudes nõuetele vastavaid logisid SOC 2 ja GDPR-i nõuete jaoks.
Identiteediföderatsioon
Ühenda Google, GitHub, Microsoft ja kohandatud OIDC pakkujad, et kasutajad saaksid sisse logida oma olemasolevate kontodega kogu sinu tarkvaravirnas.
Miks kasutada ZITADEL Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.