Juuruta Kodugalerii ühe klõpsuga paigaldus.
Isemajutusel põhinev brauseripõhine foto- ja videogalerii sarnaste piltide otsingu, näotuvastuse ja geograafilise asukoha otsingutega.
Valige VPS-pakett Home Gallery jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Home Gallery
Home Gallery on avatud lähtekoodiga ise majutatav veebigalerii isiklike foto- ja videoarhiivide jaoks. See indekseerib sinu meedia kettal, eraldab EXIF-metaandmed, genereerib mitme eraldusvõimega eelvaateid ja pakub kiiret lõputult keritavat brauserikogemust, mis töötab võrdselt hästi telefonis, tahvelarvutis või lauaarvutis — ilma midagi kolmanda osapoole pilveteenusesse üles laadimata.
Mis teeb selle eriliseks, on sisuteadlik avastamine. Home Gallery kasutab TensorFlow mudeleid iga foto manustamiseks sarnaste piltide otsinguks, teostab näotuvastust, et saaksid sirvida inimeste järgi, ja pöördgeokodeerib GPS-koordinaadid loetavateks kohanimedeks. Algfailid jäävad puutumata ja neid saab isegi võrguühenduseta liigutada, kui eelvaated on loodud, muutes selle hästi sobivaks pikaajalisteks arhiivideks, mis hõlmavad mitut ketast.
Home Gallery peamised omadused
Sarnaste piltide otsing
Vali suvaline foto ja leia visuaalselt sarnaseid pilte kogu arhiivist — leia iga päikeseloojangu, ranna või lemmiklooma pilt ilma käsitsi sildistamiseta.
Näotuvastus
Näod tuvastatakse automaatselt ja rühmitatakse, nii et ühe inimese kõigi fotode sirvimine on vaid üks klõps sildi haaval tüütu töö asemel.
Geo pöördotsing
GPS koordinaadid EXIF-is määratakse riigi, linna ja koha nimedeks, nii et galeriist saab otsitav kaart kohtadest, kus iga foto on tehtud.
Väljendusrikas päringukeel
Filtreeri teeki operaatoritega 'ja', 'või' ja 'mitte' siltide, kuupäevade, kohtade, nägude ja kaamera metaandmete lõikes, et luua täpseid salvestatud vaateid.
Võrguvälise allika tugi
Kui eelvaated on eraldatud, saab algne ketas jääda võrguühenduseta — see on ideaalne arhiivide jaoks, mis on jaotatud väliste draivide vahel ja mida ei ole alati ühendatud.
PWA mobiili galerii
Installitav progressiivne veebirakendus pakub rakendusesarnast sirvimiskogemust telefonides ja tahvelarvutites ilma igasuguse natiivse installita või rakenduste poeta.
Miks kasutada Home Gallery Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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