Home Gallery on avatud lähtekoodiga ise majutatav veebigalerii isiklike foto- ja videoarhiivide jaoks. See indekseerib sinu meedia kettal, eraldab EXIF-metaandmed, genereerib mitme eraldusvõimega eelvaateid ja pakub kiiret lõputult keritavat brauserikogemust, mis töötab võrdselt hästi telefonis, tahvelarvutis või lauaarvutis — ilma midagi kolmanda osapoole pilveteenusesse üles laadimata.

Mis teeb selle eriliseks, on sisuteadlik avastamine. Home Gallery kasutab TensorFlow mudeleid iga foto manustamiseks sarnaste piltide otsinguks, teostab näotuvastust, et saaksid sirvida inimeste järgi, ja pöördgeokodeerib GPS-koordinaadid loetavateks kohanimedeks. Algfailid jäävad puutumata ja neid saab isegi võrguühenduseta liigutada, kui eelvaated on loodud, muutes selle hästi sobivaks pikaajalisteks arhiivideks, mis hõlmavad mitut ketast.