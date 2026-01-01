Juuruta Hiccup ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire, staatiline algusleht oma kõige olulisemate linkide ja järjehoidjate ühes kohas korraldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Hiccup
Hiccup on kerge, avatud lähtekoodiga staatiline avaleht, mis on loodud selleks, et paigutada sinu enimkasutatud lingid esiplaanile. Ehitatud Reacti rakendusena, mida teenindab Nginx, ei vaja see andmebaasi ega taustasüsteemi — lihtsalt JSON-i konfiguratsioonifaili, mida saad otse redigeerida või hallata sisseehitatud konfiguratsiooniredaktori kaudu. Esiletõstetud kaardid, organiseeritud kategooriad ja võimas mitme pakkuja otsinguriba muudavad mis tahes järjehoidjale hüppamise ühest vahelehest ülimalt kiireks.
Hiccupi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu järjehoidjad jäävad privaatseks, laadivad koheselt staatilistest failidest ja on ligipääsetavad igast seadmest. PWA toe, kiirklahvide, lohistamise ja kukutamise lingihaldusega ning jagatud ekraanide jaoks mõeldud ainult lugemise režiimiga sobib Hiccup võrdselt hästi isikliku brauseri avalehena või majapidamise juhtpaneelina jagatud teenuste jaoks.
Hiccup peamised omadused
Mitme pakkuja otsing
Otsi samaaegselt Google'ist, DuckDuckGo'st, Amazonist ja kohandatud pakkujatelt, või hüppa otse salvestatud lingile nime või sildi järgi.
JSON konfiguratsiooni redaktor
Halda kogu oma armatuurlauda sisseehitatud konfiguratsiooniredaktori kaudu — laadi URL-ist või kohalikust failist, eelvaata mitut konfiguratsiooni ja laadi varukoopiaid alla igal ajal.
Lohista ja paiguta lingid
Lisa või uuenda linke ja kaardi taustu, lohistades URL-e või pilte teisest brauseriaknast otse mis tahes kaardile.
Klaviatuuriga navigeerimine
Täielik kiirklahvide tugi võimaldab sul linke avada, redigeerimisrežiimi vahetada ja armatuurlaual navigeerida hiirt puudutamata.
PWA ja mobiilivalmis
Installi Hiccup Progressive Web Appina mis tahes seadmesse, et saada kiire juurdepääs avakuvalt kõigile oma järjehoidjatele lauaarvutist või mobiilist.
Miks kasutada Hiccup Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.