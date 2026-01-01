Hiccup on kerge, avatud lähtekoodiga staatiline avaleht, mis on loodud selleks, et paigutada sinu enimkasutatud lingid esiplaanile. Ehitatud Reacti rakendusena, mida teenindab Nginx, ei vaja see andmebaasi ega taustasüsteemi — lihtsalt JSON-i konfiguratsioonifaili, mida saad otse redigeerida või hallata sisseehitatud konfiguratsiooniredaktori kaudu. Esiletõstetud kaardid, organiseeritud kategooriad ja võimas mitme pakkuja otsinguriba muudavad mis tahes järjehoidjale hüppamise ühest vahelehest ülimalt kiireks.

Hiccupi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu järjehoidjad jäävad privaatseks, laadivad koheselt staatilistest failidest ja on ligipääsetavad igast seadmest. PWA toe, kiirklahvide, lohistamise ja kukutamise lingihaldusega ning jagatud ekraanide jaoks mõeldud ainult lugemise režiimiga sobib Hiccup võrdselt hästi isikliku brauseri avalehena või majapidamise juhtpaneelina jagatud teenuste jaoks.