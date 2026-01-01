Juuruta OpenFGA ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega autoriseerimismootor, mis on inspireeritud Google Zanzibarist peeneteralise juurdepääsukontrolli modelleerimiseks ja jõustamiseks HTTP ja gRPC API-de kaudu.
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Millega saab ehitada OpenFGA
OpenFGA on avatud lähtekoodiga autoriseerimismootor, mis on ehitatud Google Zanzibari põhimõtetele — ülemaailmselt hajutatud õiguste süsteem, mis toetab Google Drive'i, Docs'i ja Calendari. See võimaldab insenerimeeskondadel määratleda ja jõustada peeneteralisi juurdepääsukontrolli poliitikaid, kasutades inimloetavat modelleerimiskeelt, ning seejärel hinnata neid poliitikaid suure läbilaskevõimega lihtsa HTTP või gRPC API kaudu. ReBAC (suhtepõhine juurdepääsukontroll), RBAC (rollipõhine) ja ABAC (atribuudipõhine) mudelid on kõik loomupäraselt toetatud ja neid saab kombineerida ühes autoriseerimisskeemis.
OpenFGA iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab autoriseerimisloogika ja suhtlusandmed sinu täieliku kontrolli all, ilma tarnija lukustuse või kontrollipõhise hinnastamiseta. Autoriseerimiskontrollid toimivad madala latentsusega sinu enda PostgreSQL-i andmebaasi vastu ja API integreerub sujuvalt mis tahes keeles kirjutatud rakendustega ametlike SDK-de kaudu.
OpenFGA peamised omadused
Google Zanzibari mudel
Sõnastage juurdepääsupoliitikad tüübitud suhtetupelitena — sama lähenemine, mida kasutab Google Drive — võimaldades järjepidevat, skaleeritavat juurdepääsukontrolli teenusteüleselt.
Madala latentsusega kontrollid
OpenFGA on loodud päringute kriitilise tee jaoks, hinnates autoriseerimiskontrolle millisekundites, et õiguste otsused ei muutuks kunagi kitsaskohaks kasutajapoolsetes päringutes.
HTTP ja gRPC API-d
Hinda juurdepääsukontrolle, kirjuta seosetupelid ja laienda juurdepääsupuid nii HTTP kui ka gRPC kaudu, ametlike SDK-dega Go, Node.js, Pythoni, Java ja .NET-i jaoks.
Mitu autentimismudelit
Määratle RBAC, ReBAC ja ABAC poliitikad — või kombineeri kõik kolm — ühes autoriseerimisskeemis, mis hõlmab iga ressursitüüpi sinu rakenduses.
PostgreSQL püsivus
Suhtetupelid ja mudeliversioonid salvestatakse PostgreSQL andmebaasis, mis tagab püsiva ja päringuteks kättesaadava autoriseerimise oleku tehingulise järjepidevusega.
Miks kasutada OpenFGA Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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