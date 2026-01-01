OpenFGA on avatud lähtekoodiga autoriseerimismootor, mis on ehitatud Google Zanzibari põhimõtetele — ülemaailmselt hajutatud õiguste süsteem, mis toetab Google Drive'i, Docs'i ja Calendari. See võimaldab insenerimeeskondadel määratleda ja jõustada peeneteralisi juurdepääsukontrolli poliitikaid, kasutades inimloetavat modelleerimiskeelt, ning seejärel hinnata neid poliitikaid suure läbilaskevõimega lihtsa HTTP või gRPC API kaudu. ReBAC (suhtepõhine juurdepääsukontroll), RBAC (rollipõhine) ja ABAC (atribuudipõhine) mudelid on kõik loomupäraselt toetatud ja neid saab kombineerida ühes autoriseerimisskeemis.

OpenFGA iseseisev majutamine sinu VPS-is hoiab autoriseerimisloogika ja suhtlusandmed sinu täieliku kontrolli all, ilma tarnija lukustuse või kontrollipõhise hinnastamiseta. Autoriseerimiskontrollid toimivad madala latentsusega sinu enda PostgreSQL-i andmebaasi vastu ja API integreerub sujuvalt mis tahes keeles kirjutatud rakendustega ametlike SDK-de kaudu.