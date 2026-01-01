Keila on avatud lähtekoodiga uudiskirja ja e-posti turunduse platvorm, mis võimaldab sul kasvatada, segmenteerida ja jõuda oma tellijate nimekirjani, sõltumata Mailchimpist, Brevost või muudest kommertslikest SaaS-teenustest. Ehitatud Elixiris ja Phoenixis kõrge kohaletoimetatavuse ja samaaegse läbilaskevõime tagamiseks, pakub see puhast pukseerimisredaktorit, automatiseeritud kampaaniaid, A/B testimist, tellijate segmenteerimist ja kahekordse kinnitusega liitumisvooge — kõik see on toetatud sinu enda SMTP teenusepakkuja poolt, et saaksid säilitada täieliku kontrolli saatmise maine ja kontaktandmete üle.

Keila ise majutamine oma VPS-il annab uudiskirjadele, sõltumatutele kirjastajatele ja väikeettevõtetele piiramatu arvu tellijaid ja piiramatu arvu saadetisi, ilma kontaktipõhise hinnastamiseta, mis muutub valusalt kalliks pärast paari tuhandet lugejat. Ühenda mis tahes SMTP teenusepakkuja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, sinu enda postfix — ja omad iga tellija suhet.