Paigalda Keila ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga uudiskirja ja e-posti turunduse platvorm, mis on loodud ise majutatava alternatiivina Mailchimpile, Brevole ja Sendinblue'le.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Keila
Keila on avatud lähtekoodiga uudiskirja ja e-posti turunduse platvorm, mis võimaldab sul kasvatada, segmenteerida ja jõuda oma tellijate nimekirjani, sõltumata Mailchimpist, Brevost või muudest kommertslikest SaaS-teenustest. Ehitatud Elixiris ja Phoenixis kõrge kohaletoimetatavuse ja samaaegse läbilaskevõime tagamiseks, pakub see puhast pukseerimisredaktorit, automatiseeritud kampaaniaid, A/B testimist, tellijate segmenteerimist ja kahekordse kinnitusega liitumisvooge — kõik see on toetatud sinu enda SMTP teenusepakkuja poolt, et saaksid säilitada täieliku kontrolli saatmise maine ja kontaktandmete üle.
Keila ise majutamine oma VPS-il annab uudiskirjadele, sõltumatutele kirjastajatele ja väikeettevõtetele piiramatu arvu tellijaid ja piiramatu arvu saadetisi, ilma kontaktipõhise hinnastamiseta, mis muutub valusalt kalliks pärast paari tuhandet lugejat. Ühenda mis tahes SMTP teenusepakkuja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, sinu enda postfix — ja omad iga tellija suhet.
Keila peamised omadused
Lohistamisredaktor
Visuaalne uudiskirja redaktor korduvkasutatavate plokkide, piltide üleslaadimise ja reaalajas eelvaatega muudab kampaaniate kujundamise mittearendajatele ligipääsetavaks.
Tellija segmenteerimine
Määra segmendid tellimussiltide, kohandatud väljade või tegevusmustrite põhjal, seejärel saada suunatud kampaaniaid konkreetsetele sihtrühma segmentidele.
Topelt liitumise kinnitus
Sisseehitatud kinnitusvoog tagab vaikimisi kahekordse liitumise kinnituse, kaitstes saatja mainet ja tagades CAN-SPAM ja GDPR-vastavuse.
Too oma SMTP
Ühenda mis tahes SMTP pakkuja — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES või oma postfix — ja halda oma kohaletoimetatavust ning saatja mainet.
Avamise ja klikkimise analüütika
Kampaania-põhine avamiste ja klikkide jälgimine koos e-kirjade tellimusest loobumise määrade ja tagastuste aruandlusega aitab aja jooksul täpsustada teemaridu ja sisu.
API ja veebihaagid
Täielik REST API ja veebihaagi integratsioon võimaldab sul sünkroonida tellijaid välistest CRM-idest, e-kaubandusest või registreerimisvormidest automaatselt.
Miks kasutada Keila Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.