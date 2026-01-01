PairDrop on moodne, veebipõhine failijagamisplatvorm, mis toob AirDropi-stiilis ülekanded igasse seadmesse ja operatsioonisüsteemi. Kasutades WebRTC tehnoloogiat, liiguvad failid otse saatjalt vastuvõtjale, puudutamata serverit — VPS koordineerib ainult ühendust. Ava veebiliides mis tahes seadmes, vaata, kes veel võrgus on, ja saada faile ühe klõpsuga. Kontosid pole, rakendusi pole, suurusepiiranguid pole.

PairDropi ise majutamine annab sinu kodule või kontorile püsiva, alati ligipääsetava failijagamiskeskuse, mis on kaitstud HTTPS-iga Traefiku kaudu. Failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole salvestusruumi, ülekanded toimuvad täielikul kohaliku võrgu kiirusel ja ise majutamise lähenemine tähendab, et faili- või ribalaiuse kulusid ei teki, olenemata sellest, kui palju sinu meeskond jagab.