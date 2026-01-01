Paigalda PairDrop ühe klõpsuga.
Brauseripõhine AirDropi alternatiiv koheseks otseühendusega failiedastuseks mis tahes seadmete vahel sinu võrgus, rakenduse installimine pole vajalik.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada PairDrop
PairDrop on moodne, veebipõhine failijagamisplatvorm, mis toob AirDropi-stiilis ülekanded igasse seadmesse ja operatsioonisüsteemi. Kasutades WebRTC tehnoloogiat, liiguvad failid otse saatjalt vastuvõtjale, puudutamata serverit — VPS koordineerib ainult ühendust. Ava veebiliides mis tahes seadmes, vaata, kes veel võrgus on, ja saada faile ühe klõpsuga. Kontosid pole, rakendusi pole, suurusepiiranguid pole.
PairDropi ise majutamine annab sinu kodule või kontorile püsiva, alati ligipääsetava failijagamiskeskuse, mis on kaitstud HTTPS-iga Traefiku kaudu. Failid ei läbi kunagi kolmanda osapoole salvestusruumi, ülekanded toimuvad täielikul kohaliku võrgu kiirusel ja ise majutamise lähenemine tähendab, et faili- või ribalaiuse kulusid ei teki, olenemata sellest, kui palju sinu meeskond jagab.
PairDrop peamised omadused
Võrdvõrgu WebRTC kaudu
Failid edastatakse otse seadmete vahel täielikul võrgukiirusel — server vahendab ainult ühendust, nii et sinu andmed ei asu kunagi vahepealses salvestusruumis.
Paigaldamine pole vajalik
Töötab igas kaasaegses brauseris Windowsis, macOS-is, Linuxis, iOS-is ja Androidis — kasutajad lihtsalt külastavad URL-i ja hakkavad kohe jagama.
Automaatne seadme tuvastus
Samasse võrku ühendatud seadmed kuvatakse liideses automaatselt, muutes saaja valimise lihtsaks ilma aadresse või sidumiskoode sisestamata.
Failipiiranguteta
PairDrop ei sea failisuurusele piiranguid ega tüübifiltreid, nii et saad jagada kõike alates väikestest tekstilõikudest kuni suurte videofailideni ilma ümbersõitudeta.
QR-koodi sidumine
Skanni QR-kood, et ühendada mobiilseadmed koheselt, kaotades vajaduse sisestada võrguaadresse telefonide ja arvutite vahel jagamisel.
Miks kasutada PairDrop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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