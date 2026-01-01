Joplin Server on populaarse avatud lähtekoodiga märkmete tegemise rakenduse Joplin isemajutatud sünkroonimise taustaprogramm. See pakub turvalist ja privaatset keskust märkmete, ülesannete, märkmike ja manuste sünkroonimiseks lauaarvuti-, mobiili- ja terminaliklientide vahel — ilma tuginemata kolmandate osapoolte pilveteenustele nagu Dropbox või OneDrive.

Joplin Serveri majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu isiklik teadmusbaas jääb täielikult sinu kontrolli alla. Sa saad määrata salvestuslimiidid, määratleda varunduspoliitikad ja valida, kas lubada otsast lõpuni krüpteerimine — ei mingeid liitumistasusid, andmekaevandamist ega platvormi lukustust.