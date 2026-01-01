Joplin Serveri paigaldamine ühe klõpsuga.
Ise majutatud sünkroonimise taustaprogramm Joplini jaoks, et teie märkmed ja manused oleksid kõigis seadmetes privaatsed.
Valige VPS-pakett Joplin Server jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Joplin Server
Joplin Server on populaarse avatud lähtekoodiga märkmete tegemise rakenduse Joplin isemajutatud sünkroonimise taustaprogramm. See pakub turvalist ja privaatset keskust märkmete, ülesannete, märkmike ja manuste sünkroonimiseks lauaarvuti-, mobiili- ja terminaliklientide vahel — ilma tuginemata kolmandate osapoolte pilveteenustele nagu Dropbox või OneDrive.
Joplin Serveri majutamine oma VPS-is tähendab, et sinu isiklik teadmusbaas jääb täielikult sinu kontrolli alla. Sa saad määrata salvestuslimiidid, määratleda varunduspoliitikad ja valida, kas lubada otsast lõpuni krüpteerimine — ei mingeid liitumistasusid, andmekaevandamist ega platvormi lukustust.
Joplin Server peamised omadused
Privaatse märkme sünkroonimine
Sünkroonige märkmed, märkmikud ja manused kõigis oma seadmetes oma serveri kaudu, ilma et ükski kolmanda osapoole pilveteenus teie andmeid töötleks.
Otsast lõpuni krüpteerimine
Kaitse märkme sisu kliendipoolse krüpteerimisega, nii et ainult sina saad oma märkmeid lugeda — isegi server ei näe kunagi lihtteksti.
Mitme kasutaja tugi
Loo eraldi kontod pereliikmetele või kolleegidele, igalühel oma märkmete koguga ja konfigureeritavate salvestusmahu kvootidega.
Märkmete jagamine
Jaga üksikuid märkmeid või märkmikke teiste Joplini serveri kasutajatega ja halda juurdepääsuõigusi otse kliendirakendustest.
Kõik klientide platvormid
Ühenda Joplini kliendid Windowsis, macOS-is, Linuxis, iOS-is ja Androidis — iga seade sünkroonib sama serveriga standardse Joplini sünkroonimisprotokolli kaudu.
Miks kasutada Joplin Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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