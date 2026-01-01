CiviCRM on spetsiaalselt loodud avatud lähtekoodiga CRM mittetulundusühingutele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ühendustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Erinevalt müügile keskendunud kommerts-CRM-idest on iga moodul – kontaktid, annetused, liikmelisus, üritused, e-kirjad ja juhtumihaldus – loodud vastavalt raha koguja, korraldajate ja programmi töötajate töövoogudele, kes haldavad huvigruppe, mitte müügivihjeid.

CiviCRM-i isemajutamine oma VPS-is hoiab annetajate andmed, annetuste ajaloo ja liikmete andmed teie täieliku kontrolli all, ilma kontaktipõhise hinnakujunduseta, ilma kolmandate osapoolte andmetöötlejateta ning täieliku omandiõigusega iga aruande ja segmenteerimise üle, mille te loote.