Juurutage CiviCRM ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga suhtekorraldus, mis on loodud mittetulundusühingutele, huvikaitsegruppidele ja liikmesorganisatsioonidele.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada CiviCRM
CiviCRM on spetsiaalselt loodud avatud lähtekoodiga CRM mittetulundusühingutele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ühendustele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Erinevalt müügile keskendunud kommerts-CRM-idest on iga moodul – kontaktid, annetused, liikmelisus, üritused, e-kirjad ja juhtumihaldus – loodud vastavalt raha koguja, korraldajate ja programmi töötajate töövoogudele, kes haldavad huvigruppe, mitte müügivihjeid.
CiviCRM-i isemajutamine oma VPS-is hoiab annetajate andmed, annetuste ajaloo ja liikmete andmed teie täieliku kontrolli all, ilma kontaktipõhise hinnakujunduseta, ilma kolmandate osapoolte andmetöötlejateta ning täieliku omandiõigusega iga aruande ja segmenteerimise üle, mille te loote.
CiviCRM peamised omadused
Kontaktihaldus
Jälgi piiramatul hulgal kontakte, leibkondi ja organisatsioone koos suhete, siltide ja kohandatud väljadega, mis on kohandatud mittetulundusühingute töövoogudele.
Annetused ja raha kogumine
Aktsepteeri veebiannetusi, halda annetuslubadusi, käivita korduva annetamise programme ja ühtlusta annetused sisseehitatud finantsaruandlusega.
Liikmelisuse haldus
Automatiseeri liikmelisuse registreerimised, uuendamised ja astmelised eelised konfigureeritavate liikmelisuse tüüpide ja elutsükli meeldetuletustega.
Sündmused ja registreerimine
Loo ürituste lehti, müü pileteid, halda osalejaid ja jälgi osalemisajalugu koos iga kontaktikirje ülejäänud andmetega.
E-post ja masspostitus
Segmenteeri sihtrühmi, saada suunatud e-kirjade masspostitusi ning mõõda avamisi, klikke ja tagastusi, maksmata kontakti kohta saatmistasusid.
Miks kasutada CiviCRM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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