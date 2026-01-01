Kiwix-serve on Kiwixi projekti ametlik HTTP-server, mis muudab ZIM-arhiivid kiireks, otsitavaks ja brauseriga ligipääsetavaks teegiks. ZIM on avatud tihendatud arhiivivorming, mis hõlmab terveid veebisaite — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-kõned, MDN, Khan Academy ja sajad teised — täielikult võrguühenduseta lugemiseks.

Kiwix-serve'i ise majutamine VPS-is annab sulle püsiva, alati võrgus oleva viiteteegi, mis ei sõltu avalikust internetist, algse saidi tööajast ega ülesvoolu maksemüüridest. Aseta ZIM-failid ametlikust Kiwixi teegist andmemahule ja server laeb need koheselt uuesti, pakkudes ühtset veebiliidest täistekstiotsinguga kõigis laaditud arhiivides.