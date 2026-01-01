Kiwix-serve'i paigaldamine ühe kliki paigaldusega.
Ise majutatud võrguühenduseta lugeja Wikipedia, Gutenbergi, Stack Exchange'i ja tuhandete ZIM-arhiivide jaoks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kiwix-serve
Kiwix-serve on Kiwixi projekti ametlik HTTP-server, mis muudab ZIM-arhiivid kiireks, otsitavaks ja brauseriga ligipääsetavaks teegiks. ZIM on avatud tihendatud arhiivivorming, mis hõlmab terveid veebisaite — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED-kõned, MDN, Khan Academy ja sajad teised — täielikult võrguühenduseta lugemiseks.
Kiwix-serve'i ise majutamine VPS-is annab sulle püsiva, alati võrgus oleva viiteteegi, mis ei sõltu avalikust internetist, algse saidi tööajast ega ülesvoolu maksemüüridest. Aseta ZIM-failid ametlikust Kiwixi teegist andmemahule ja server laeb need koheselt uuesti, pakkudes ühtset veebiliidest täistekstiotsinguga kõigis laaditud arhiivides.
Kiwix-serve peamised omadused
Kuumlaadimise ZIM-teek
Aseta uued ZIM-failid andmemahutisse ja kiwix-serve tuvastab need automaatselt sisseehitatud raamatukogu monitoriga — taaskäivitusi pole vaja.
Täistekstiotsing
Otsi kõikidest laaditud arhiividest integreeritud täistekstiindeksiga, kaasa arvatud sisestamise ajal pakutavate soovitustega kiireks otsinguks Vikipeediast või mis tahes muust ZIM-ist.
Oma sisu
Vali mis tahes ZIM ametlikust Kiwixi kataloogist — terve Vikipeedia, Project Gutenberg, Stack Exchange'i andmebaasid, MDN, Khan Academy, TED ja palju teisi viitearhiive.
Optimeeritud võrguühenduseta lugemiseks
ZIM-tihendamine hoiab salvestusruumi madalal ja otsingud kiired, nii et üks VPS saab teenindada suuri viitearhiive ilma väliste sõltuvusteta.
Manustatud OPDS kataloog
Eksponeerib teie teegi OPDS-voogu, nii et Kiwixi mobiili- ja lauaarvutilugejad saavad avastada ja alla laadida pealkirju otse teie serverist.
Alglaaditud esimesel käivitamisel
Valikuline ZIM-i allalaadimise URL toob teie esimese arhiivi automaatselt juurutamise ajal, nii et server on sirvitav hetkel, mil see võrku läheb.
Miks kasutada Kiwix-serve Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.