Avatud lähtekoodiga GPS jälgimisplatvorm, mis toetab 200+ protokolli reaalajas autopargi ja varade jälgimiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Traccar
Traccar on terviklik avatud lähtekoodiga GPS-jälgimissüsteem, mis toetab üle 200 sideprotokolli ja töötab praktiliselt iga turul oleva GPS-seadmega. Igas suuruses organisatsioonid kasutavad Traccarit sõidukite, varade ja personali reaalajas jälgimiseks läbi intuitiivse veebiliidese, mis sisaldab interaktiivseid kaarte, geopiirdealasid, kiirusehoiatusi ja üksikasjalikke reisiraporteid.
Traccari iseseisev majutamine oma VPS-is välistab kommertsplatvormide poolt nõutavad korduvad seadmepõhised litsentsitasud ja hoiab tundlikud asukohaandmed täielikult sinu kontrolli all. See mall juurutab Traccari koos PostgreSQL-i andmebaasiga jälgimisajaloo, marsruutide ja analüütika usaldusväärseks pikaajaliseks salvestamiseks.
Traccar peamised omadused
200+ seadme protokolli
Ühenda praktiliselt iga GPS-jälgija, OBD-pulk või nutitelefoni rakendus, millel on sisseehitatud tugi üle 200 sideprotokolli jaoks.
Reaalajas kaardi jälgimine
Jälgi seadmete asukohti reaalajas interaktiivsel OpenStreetMapil või Google Mapsil automaatsete uuenduste ja marsruudi visualiseerimisega.
Geopiiramine ja hoiatused
Määra geopiirde tsoonid ja saa koheseid teavitusi sissepääsu, väljumise, kiiruseületamiste ja liikumissündmuste kohta.
Laevastiku aruanded
Loo põhjalikud aruanded sõitude, peatuste, läbisõidu, kütusekulu ja juhi käitumise analüüsi kohta.
Mitme kasutaja ligipääs
Loo kasutajakontosid õigustepõhise seadmete jagamisega meeskondadele, osakondadele või klientidele.
REST API liidestamine
Integreeri jälgimisandmed väliste süsteemide ja juhtpaneelidega hästi dokumenteeritud REST API kaudu.
Miks kasutada Traccar Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.