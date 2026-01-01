Traccar on terviklik avatud lähtekoodiga GPS-jälgimissüsteem, mis toetab üle 200 sideprotokolli ja töötab praktiliselt iga turul oleva GPS-seadmega. Igas suuruses organisatsioonid kasutavad Traccarit sõidukite, varade ja personali reaalajas jälgimiseks läbi intuitiivse veebiliidese, mis sisaldab interaktiivseid kaarte, geopiirdealasid, kiirusehoiatusi ja üksikasjalikke reisiraporteid.

Traccari iseseisev majutamine oma VPS-is välistab kommertsplatvormide poolt nõutavad korduvad seadmepõhised litsentsitasud ja hoiab tundlikud asukohaandmed täielikult sinu kontrolli all. See mall juurutab Traccari koos PostgreSQL-i andmebaasiga jälgimisajaloo, marsruutide ja analüütika usaldusväärseks pikaajaliseks salvestamiseks.