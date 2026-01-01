Paigaldage Yamtrack ühe klõpsuga.
Ise majutatud meedia jälgija filmidele, telesarjadele, animele, mangale, mängudele ja raamatutele koos Jellyfini integratsiooniga.
Valige VPS-pakett Yamtrack jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Yamtrack
Yamtrack on ise majutatud meedia jälgimise rakendus, mis koondab sinu filmide, telesarjade, anime, manga, mängude, raamatute ja koomiksite vaatamis- ja mängunimekirjad ühele töölauale. See hangib metaandmeid TMDB-st ja teistest allikatest, et pakkuda rikkalikku teavet iga jälgitava üksuse kohta koos edenemise jälgimise ja oleku haldamisega.
Yamtracki ise majutamine VPS-il hoiab kogu sinu meediatarbimise ajaloo privaatsena ilma kolmanda osapoole jälgimiseta. Jellyfini integratsioon võimaldab automaatset vaatamise jälgimist sinu meediateenusest, kalendrivaade näitab planeeritud väljalaskeid ja import Traktist, MAList ning AniListist muudab migreerimise olemasolevatest teenustest lihtsaks.
Yamtrack peamised omadused
Multimeedia jälgimine
Jälgi filme, telesarju, animet, manget, mänge, raamatuid ja koomikseid ühel ühtsel juhtpaneelil koos iga üksuse olekuga.
Jellyfin integratsioon
Märgi automaatselt filmid ja episoodid vaadatuks, kui neid esitatakse Jellyfinis ilma käsitsi logimata.
Impordi Traktist ja MAList
Migreeri oma olemasolev vaatamiste ajalugu Traktist, MyAnimeListist, AniListist ja teistest teenustest Yamtracki mõne klikiga.
Väljalaskekalender
Vaata jälgitavate sarjade, filmide ja mängude tulevasi väljalaskekuupäevi kalendris, et planeerida oma vaatamiskava.
Väljalaske teavitused
Saad teavitusi uute episoodide ja väljaannete kohta Discordi, Telegrami või Slacki kaudu oma jälgimisloendi iga üksuse kohta.
Miks kasutada Yamtrack Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.