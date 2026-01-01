Juuruta Homebridge ühe klõpsuga paigaldusena.
Kergekaaluline HomeKit sild, mis ühendab mitte-Apple'i nutikodu seadmed Siri ja Apple Home rakendusega pistikprogrammide kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Homebridge
Homebridge on kerge Node.js server, mis emuleerib iOS HomeKit API-t, võimaldades Siri juhtimist ja rakenduse Kodu integreerimist tuhandete seadmete jaoks, mis ei toeta algupäraselt Apple'i ökosüsteemi. Enam kui 2000 kogukonna arendatud pistikprogrammiga ühendab see nutituled, termostaadid, kaamerad ja turvasüsteemid sellistelt kaubamärkidelt nagu Ring, Nest, TP-Link ja Tuya ühtseks HomeKiti kogemuseks.
Homebridge'i käitamine VPS-il tagab teie HomeKiti automatiseerimiste 24/7 kättesaadavuse sõltumata kohalikest elektri- või võrgutingimustest, püsiva pistikprogrammi konfiguratsiooni ja usaldusväärse kaugjuurdepääsuga kõikjalt maailmast.
Homebridge peamised omadused
2 000+ seadme pistikprogrammi
Kogukonna pistikprogrammid katavad praktiliselt iga targa kodu brändi ja protokolli, võimaldades sul lisada mis tahes seadme HomeKiti ilma riistvara asendamata.
Veebi konfiguratsiooni kasutajaliides
Homebridge Config UI X pakub brauseripõhist liidest pistikprogrammide installimiseks, seadmete haldamiseks ja logide vaatamiseks ilma käsurea juurdepääsuta.
Lapse sillarežiim
Eralda pistikprogrammid eraldi alam-sildadesse, et vältida ühe valesti toimiva pistikprogrammi kogu sinu HomeKiti seadistuse rivist välja viimist.
Automaatsed pistikprogrammi uuendused
Avasta, installi ja uuenda pistikprogramme otse veebiliidesest, et hoida seadme integratsioonid ajakohasena ilma käsitsi SSH-sessioonideta.
Varundamine ja taastamine
Sisseehitatud varundusfunktsioon kaitseb sinu pistikprogrammi konfiguratsioone ja HomeKiti sidumisandmeid juhusliku kaotsimineku eest.
Miks kasutada Homebridge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.