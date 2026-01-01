Juurutage RStudio Server ühe klõpsuga paigaldusega.
Brauseripõhine R IDE statistilise arvutuse, andmeanalüüsi ja visualiseerimise jaoks ilma kohaliku paigalduseta.
Valige VPS-pakett RStudio Server jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada RStudio Server
RStudio Server on RStudio IDE veebipõhine versioon, mis on R programmeerimiskeele kõige laialdasemalt kasutatav arenduskeskkond. See töötab täielikult brauseris, pakkudes andmeteadlastele, statistikutele ja teadlastele sama funktsioonirikast R-keskkonda, mis neil oleks kohalikul lauaarvutil — skriptiredaktor, konsool, graafikute vaatur, pakettide haldur ja keskkonna inspektor — ilma et R või RStudio peaks olema igasse kasutaja masinasse installitud.
RStudio Serveri ise majutamine VPS-il annab sinu meeskonnale püsiva R-keskkonna, mida toetavad spetsiaalne protsessor ja mälu. Analüüsid, pakettide installatsioonid ja suured andmekogumid jäävad serverisse, selle asemel et tarbida kohaliku masina ressursse, muutes arvutusmahukate R-töökoormuste käitamise mis tahes seadmest praktiliseks.
RStudio Server peamised omadused
Täielik R IDE brauseris
Täielik RStudio liides — skriptiredaktor, konsool, keskkonna brauser ja graafikute vaatur — töötab sinu brauseris, ilma et kohalikku R-i installatsiooni oleks vaja.
R Markdowni märkmikud
Loo ja renderda R Markdowni dokumendid, mis ühendavad koodi, väljundi ja proosa taasesitatavateks HTML-, PDF- või Wordi aruanneteks ühe klõpsuga.
Shiny rakenduse arendus
Loo ja eelvaata interaktiivseid Shiny veebirakendusi otse redaktorist reaalajas eelvaatepaneeliga kiireks iteratsiooniks.
Paketihaldus
Installi ja halda R pakette CRANist, Bioconductorist ja GitHubist otse IDE-st automaatse sõltuvuste lahendamisega.
Sisseehitatud Giti integratsioon
Halda skriptide, analüüside ja projektide versioone sisseehitatud Git'i ja SVN-i toega, lahkumata IDE-st.
Miks kasutada RStudio Server Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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