RStudio Server on RStudio IDE veebipõhine versioon, mis on R programmeerimiskeele kõige laialdasemalt kasutatav arenduskeskkond. See töötab täielikult brauseris, pakkudes andmeteadlastele, statistikutele ja teadlastele sama funktsioonirikast R-keskkonda, mis neil oleks kohalikul lauaarvutil — skriptiredaktor, konsool, graafikute vaatur, pakettide haldur ja keskkonna inspektor — ilma et R või RStudio peaks olema igasse kasutaja masinasse installitud.

RStudio Serveri ise majutamine VPS-il annab sinu meeskonnale püsiva R-keskkonna, mida toetavad spetsiaalne protsessor ja mälu. Analüüsid, pakettide installatsioonid ja suured andmekogumid jäävad serverisse, selle asemel et tarbida kohaliku masina ressursse, muutes arvutusmahukate R-töökoormuste käitamise mis tahes seadmest praktiliseks.