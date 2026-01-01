Juuruta Aptabase ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev analüütikaplatvorm mobiili-, lauaarvuti- ja veebirakenduste jaoks kerge SDK integreerimisega.
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Millega saab ehitada Aptabase
Aptabase on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev analüüsiplatvorm, mis on loodud mobiili-, lauaarvuti- ja veebirakenduste arendajatele. Erinevalt veebisaidi analüüsivahenditest, mis jälgivad lehevaatamisi, keskendub Aptabase SDK-põhisele sündmuste jälgimisele — arendajad integreerivad oma rakendustesse kerged SDK-d (Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ja muud), et salvestada nimetatud sündmusi valikuliste omadustega. Tulemuseks on kõrge signaaliga armatuurlaud, mis näitab, mida kasutajad teie rakenduses tegelikult teevad, ilma küpsiste, sõrmejälgede või saidiülese jälgimiseta.
Aptabase'i ise majutamine VPS-il hoiab kõik analüüsiandmed teie enda infrastruktuuris, muutes GDPR-i nõuetele vastavuse lihtsaks ja välistades sündmusepõhise hinnastamise, mida pilveanalüüsi pakkujad kasutuse kasvades nõuavad.
Aptabase peamised omadused
SDK sündmuste jälgimine
Instrumenteeri oma rakendus ühe SDK kutsega, et jälgida nimelisi sündmusi ja atribuute kõigil platvormidel ilma keerulise seadistuseta.
Privaatsus disainis
Küpsisteta, sõrmejälgede võtmiseta ja saididevahelise jälgimiseta — täielikult kooskõlas GDPR-i ja privaatsuseeskirjadega vaikimisi.
Platvormiülesed SDKd
Ametlikud SDK-d Flutteri, React Native'i, Swifti, Kotlini, .NET-i, Electroni, Tauri ja teiste jaoks katavad kõik peamised rakenduste arendusplatvormid.
Reaalajas töölaud
Vaata sündmusi ja kasutajate tegevust reaalajas, puhta ja minimalistliku armatuurlauaga, mis toob esile olulise ilma üleliigse mürata.
Täielik omandiõigus andmete üle
Kõik analüüsiandmed jäävad sinu VPS-i — puudub tarnija lukustus, puudub sündmusepõhine hinnastamine ja ükski kolmanda osapoole platvorm ei saa sinu kasutajaandmeid.
Miks kasutada Aptabase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.