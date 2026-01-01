Aptabase on avatud lähtekoodiga, privaatsust esikohale seadev analüüsiplatvorm, mis on loodud mobiili-, lauaarvuti- ja veebirakenduste arendajatele. Erinevalt veebisaidi analüüsivahenditest, mis jälgivad lehevaatamisi, keskendub Aptabase SDK-põhisele sündmuste jälgimisele — arendajad integreerivad oma rakendustesse kerged SDK-d (Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri ja muud), et salvestada nimetatud sündmusi valikuliste omadustega. Tulemuseks on kõrge signaaliga armatuurlaud, mis näitab, mida kasutajad teie rakenduses tegelikult teevad, ilma küpsiste, sõrmejälgede või saidiülese jälgimiseta.

Aptabase'i ise majutamine VPS-il hoiab kõik analüüsiandmed teie enda infrastruktuuris, muutes GDPR-i nõuetele vastavuse lihtsaks ja välistades sündmusepõhise hinnastamise, mida pilveanalüüsi pakkujad kasutuse kasvades nõuavad.