Matomo on maailma juhtiv avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mida kasutab üle 1 miljoni veebisaidi enam kui 190 riigis. Privaatsust esikohale seadva alternatiivina Google Analyticsile pakub see üksikasjalikku külastajate analüüsi, konversioonide jälgimist, kuumakaarte, seansisalvestusi ja A/B testimist, hoides samal ajal 100% teie andmetest teie enda infrastruktuuris. Ükski kolmas osapool ei saa teie külastajaandmeid ja jälgimine jääb täpseks isegi siis, kui reklaamiblokeerijad pilveanalüüsi skripte blokeeriksid.

Matomo ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu veebisaite, külastajapõhiste tasude puudumist ja täielikku vastavust GDPR-ile, HIPAA-le ja teistele andmete asukoha regulatsioonidele — muutes selle eelistatud analüüsiplatvormiks organisatsioonidele, kes ei saa külastajaandmeid välistele müüjatele saata.