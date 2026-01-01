Juurutage Matomo ühe klõpsuga paigaldusena.
Juhtiv avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mida usaldab üle 1 miljoni veebisaidi, pakkudes täielikku andmeomandit ja GDPR-i nõuetele vastavust.
Valige VPS-pakett Matomo jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Matomo
Matomo on maailma juhtiv avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mida kasutab üle 1 miljoni veebisaidi enam kui 190 riigis. Privaatsust esikohale seadva alternatiivina Google Analyticsile pakub see üksikasjalikku külastajate analüüsi, konversioonide jälgimist, kuumakaarte, seansisalvestusi ja A/B testimist, hoides samal ajal 100% teie andmetest teie enda infrastruktuuris. Ükski kolmas osapool ei saa teie külastajaandmeid ja jälgimine jääb täpseks isegi siis, kui reklaamiblokeerijad pilveanalüüsi skripte blokeeriksid.
Matomo ise majutamine oma VPS-is tähendab piiramatut arvu veebisaite, külastajapõhiste tasude puudumist ja täielikku vastavust GDPR-ile, HIPAA-le ja teistele andmete asukoha regulatsioonidele — muutes selle eelistatud analüüsiplatvormiks organisatsioonidele, kes ei saa külastajaandmeid välistele müüjatele saata.
Matomo peamised omadused
Täielik andmete omandiõigus
Kõik külastajate andmed jäävad sinu infrastruktuuri — ei mingit jagamist kolmandate osapooltega, ei mingit reklaamivõrgustiku profileerimist ega tarnijate juurdepääsu sinu analüütikale.
GDPR-i vastavus
Sisseehitatud privaatsuskontrollid, nõusoleku haldamine ja andmete anonüümimise tööriistad muudavad regulatiivse vastavuse lihtsaks.
Konversioonide jälgimine
Mõõda eesmärke, müügilehtreid ja omistamist läbi kogu oma külastajate teekonna, et mõista, mis ajendab konversioone.
Kuumuskaardid ja seansisalvestused
Vaata, kus kasutajad klõpsavad, kerivad ja kõhklevad, kasutades visuaalseid kuumakaarte ja salvestatud sirvimisseansse.
E-kaubanduse analüütika
Jälgi tulu, toote jõudlust, ostukorvi hülgamist ja kliendi eluea väärtust spetsiaalsete e-kaubanduse aruannetega.
Piiramatult veebilehti
Jälgi nii paljusid veebisaite, kui vajad, ühest Matomo instantsist, ilma saidipõhiste tasudeta või paketi uuendusteta.
Miks kasutada Matomo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.