Scrypted ühe klõpsuga paigaldamine.
Suure jõudlusega koduvideo integreerimisplatvorm ja NVR AI-põhiste nutikate tuvastustega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Scrypted
Scrypted on avatud lähtekoodiga koduvideo integratsiooniplatvorm ja võrguvideosalvesti (NVR), mis ühendab IP-kaamerad targa kodu ökosüsteemides, sealhulgas HomeKit, Google Home, Alexa ja Home Assistant. Selle riistvaraliselt kiirendatud transkodeerimine ja pistikprogrammi arhitektuur pakuvad madala latentsusega otseülekandeid ja usaldusväärseid 24/7 salvestusi ilma tarnijast sõltuvuseta.
Scrypted NVR-i pistikprogramm lisab pideva salvestamise tehisintellektil põhinevate nutikate tuvastustega, kiired liikumishoiatused ning viimistletud mobiili- ja töölauarakenduse kaugjälgimiseks. Ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma salvestistele ja välistab pidevad pilveteenuse tellimistasud.
Scrypted peamised omadused
Nutikodu integratsioon
Voogedasta kaameraid HomeKiti, Google Home'i, Alexa ja Home Assistanti samaaegselt ühelt ühtselt platvormilt.
24/7 NVR salvestamine
Salvesta iga kaamera ööpäevaringselt Scrypted NVR pistikprogrammiga ja sirvi salvestisi intuitiivse ajajoone navigeerimise kaudu.
Nutikad AI veatuvastused
Saa intelligentsed liikumise, isiku, sõiduki ja looma märguanded, mida toidavad seadmesisesed masinõppe mudelid.
Riistvara kiirendus
Kasuta GPU-d või riistvaraliselt kiirendatud video dekodeerimist, et tagada sujuv ja madala latentsusega voogedastus minimaalse protsessori koormusega.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda funktsionaalsust sadade kogukonna pistikprogrammidega, mis toetavad kaameraid, lukke, andureid ja targa kodu seadmeid.
Miks kasutada Scrypted Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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