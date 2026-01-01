Scrypted on avatud lähtekoodiga koduvideo integratsiooniplatvorm ja võrguvideosalvesti (NVR), mis ühendab IP-kaamerad targa kodu ökosüsteemides, sealhulgas HomeKit, Google Home, Alexa ja Home Assistant. Selle riistvaraliselt kiirendatud transkodeerimine ja pistikprogrammi arhitektuur pakuvad madala latentsusega otseülekandeid ja usaldusväärseid 24/7 salvestusi ilma tarnijast sõltuvuseta.

Scrypted NVR-i pistikprogramm lisab pideva salvestamise tehisintellektil põhinevate nutikate tuvastustega, kiired liikumishoiatused ning viimistletud mobiili- ja töölauarakenduse kaugjälgimiseks. Ise majutamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma salvestistele ja välistab pidevad pilveteenuse tellimistasud.