ThinkDashboard on minimalistlik, isemajutatav järjehoidjate juhtpaneel, mis on ehitatud Go ja puhta JavaScriptiga inimestele, kes soovivad kiiret brauseri avalehte ilma tüüpiliste kodulabori juhtpaneelide üleliigse koormuseta. Järjehoidjad on rühmitatud kategooriatesse, korraldatud mitmele lehele ja kuvatakse puhta, tekstipõhise liidese kaudu, mis laadib koheselt lauaarvutites ja mobiilseadmetes.

Igale järjehoidjale saab määrata kiirklahvi, nii et sagedase sihtkoha avamine on sama kiire kui klahvivajutus – ei hiirt, otsingurippmenüüd ega kolmanda osapoole laiendusi. Kõik andmed asuvad JSON-failides püsival kettal, mis muudab varundamise lihtsaks ja hoiab sinu järjehoidjate kogu täielikult sinu enda VPS-is, mitte majutatud järjehoidjate teenuses.