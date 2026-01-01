Juuruta ThinkDashboard ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline ise majutatud järjehoidjate juhtpaneel koos kiirklahvide ja minimalistliku tekstipõhise liidesega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ThinkDashboard
ThinkDashboard on minimalistlik, isemajutatav järjehoidjate juhtpaneel, mis on ehitatud Go ja puhta JavaScriptiga inimestele, kes soovivad kiiret brauseri avalehte ilma tüüpiliste kodulabori juhtpaneelide üleliigse koormuseta. Järjehoidjad on rühmitatud kategooriatesse, korraldatud mitmele lehele ja kuvatakse puhta, tekstipõhise liidese kaudu, mis laadib koheselt lauaarvutites ja mobiilseadmetes.
Igale järjehoidjale saab määrata kiirklahvi, nii et sagedase sihtkoha avamine on sama kiire kui klahvivajutus – ei hiirt, otsingurippmenüüd ega kolmanda osapoole laiendusi. Kõik andmed asuvad JSON-failides püsival kettal, mis muudab varundamise lihtsaks ja hoiab sinu järjehoidjate kogu täielikult sinu enda VPS-is, mitte majutatud järjehoidjate teenuses.
ThinkDashboard peamised omadused
Klaviatuuri kiirklahvid
Määra igale järjehoidjale klahv ja ava see koheselt juhtpaneelilt hiirt puudutamata.
Minimalistlik tekstiliides
Puhas tekstipõhine liides hoiab fookuse sinu linkidel, mitte vidinatel, ilmapaneelidel või teenusepaanidel.
Liigitatud järjehoidjad
Korralda lingid kohandatud kategooriatesse, mis on jaotatud mitmele armatuurlaua lehele, et kontekste selgelt eraldada.
Teema kohandamine
Vaheta tumedate ja heledate teemade vahel või loo piiramatult kohandatud värvivariante otse konfiguratsioonilehelt.
JSON-failide salvestamine
Kõik järjehoidjad, lehed ja seaded salvestatakse tavaliste JSON-failidena püsivale kettale lihtsaks varundamiseks ja versioonihalduseks.
Kohanduv disain
Kujundus kohandub telefonide ja tahvelarvutitega, nii et sinu avaleht on sama kiiresti kasutatav ka lauaarvutist eemal olles.
Miks kasutada ThinkDashboard Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.