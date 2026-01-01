DumbDropi ühe klõpsuga paigaldamine.
Lihtne lohista-ja-kukuta failide üleslaadija, mis kukutab failid otse kausta — ei mingit andmebaasi, kontosid ega sekeldust.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DumbDrop
DumbDrop on tahtlikult minimalistlik failide üleslaadimise rakendus ettevõttelt DumbWare.io, mis on ehitatud ideele, et failide jagamine serveriga ei peaks nõudma kontosüsteemi, objektihoidlat ega pilveteenuse tellimust. Liides on üksik kukutamisala — lohista failid sisse ja need maanduvad kettale konfigureeritud üleslaadimiskataloogi, mida sa täielikult kontrollid.
Vaatamata oma väiksusele pakub DumbDrop praktilisi lisasid, nagu valikuline PIN-kaitse, kataloogide üleslaadimise tugi, konfigureeritavad suurusepiirangud, faililaiendite filtreerimine ja Apprise'i teavitused. Isemajutus VPS-il hoiab üleslaaditud failid privaatsena, eemaldab gigabaidi kohta kehtivad ülekandetasud kolmandate osapoolte teenustelt ja annab sulle usaldusväärse üleandmispunkti koostööpartneritele, kellel puudub shelli- või SFTP-juurdepääs.
DumbDrop peamised omadused
Lohista ja paiguta üleslaadimised
Lohista lehele üks fail, mitu faili või terve kaust ja algne kataloogistruktuur säilitatakse kettal.
Andmebaasi pole vaja
Üleslaaditud failid kirjutatakse otse ühendatud kataloogi, seega varukoopiad on lihtne kausta koopia ja midagi pole migreerida.
Valikuline PIN-kaitse
Määra 4-10-kohaline PIN-kood üleslaadimiste piiramiseks jagatud serverites, ilma täielikku autentimissüsteemi üles seadmata.
Apprise'i teavitused
Saad teavituse mis tahes Apprise'i toetatud kanali kaudu iga kord, kui uus fail saabub, kohandatavate mallidega failinime, suuruse ja salvestusruumi kasutuse jaoks.
Failide loetelu ja puhastus
Luba valikuline failibrauser, et alla laadida või kustutada üleslaaditud faile otse veebiliidesest ilma SSH-juurdepääsuta.
Laiendus ja suuruspiirangud
Piira aktsepteeritud failitüüpe ja piira üleslaadimise suurusi, et hoida kukutamisala kooskõlas sellega, kuidas sa kavatsed seda kasutada.
Miks kasutada DumbDrop Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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