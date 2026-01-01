DumbDrop on tahtlikult minimalistlik failide üleslaadimise rakendus ettevõttelt DumbWare.io, mis on ehitatud ideele, et failide jagamine serveriga ei peaks nõudma kontosüsteemi, objektihoidlat ega pilveteenuse tellimust. Liides on üksik kukutamisala — lohista failid sisse ja need maanduvad kettale konfigureeritud üleslaadimiskataloogi, mida sa täielikult kontrollid.

Vaatamata oma väiksusele pakub DumbDrop praktilisi lisasid, nagu valikuline PIN-kaitse, kataloogide üleslaadimise tugi, konfigureeritavad suurusepiirangud, faililaiendite filtreerimine ja Apprise'i teavitused. Isemajutus VPS-il hoiab üleslaaditud failid privaatsena, eemaldab gigabaidi kohta kehtivad ülekandetasud kolmandate osapoolte teenustelt ja annab sulle usaldusväärse üleandmispunkti koostööpartneritele, kellel puudub shelli- või SFTP-juurdepääs.