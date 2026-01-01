Juuruta Euro-Office DocumentServer ühe klõpsuga installatsioonina.
Euroopa-suveräänne ise majutatav kontoripakett dokumentide, tabelarvutuste ja esitluste brauseripõhiseks koostööliseks redigeerimiseks.
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Millega saab ehitada Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer on avatud lähtekoodiga veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis toob brauseripõhise DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ja PDF vormingute ühistöötluse teie enda infrastruktuuri. AGPL-litsentsiga ONLYOFFICE DocumentServeri koodibaasile ehitatud ja Euroopa digitaalse suveräänsuse jaoks uue kaubamärgiga varustatud, toimib see pistikprogrammina ühistöötluse taustaprogrammina platvormidele nagu Nextcloud ja ownCloud.
Euro-Office DocumentServeri ise majutamine hoiab iga dokumendi, redigeerimisseansi ja integratsioonikutse sinu VPS-is – ükski kolmanda osapoole pilv ei puuduta sisu. JWT-märgi autentimine turvab API vaikimisi ja komplektis olev juurutus sisaldab PostgreSQLi, RabbitMQ-d ja Redisit, mis on eelkonfigureeritud tootmiskõlbliku redigeerimisserveri jaoks.
Euro-Office DocumentServer peamised omadused
Disainilt suveräänne
Euroopa juhitud AGPL-i haru, mis on keskendunud digitaalsele suveräänsusele — iga dokument, logi ja andmebaasi rida püsib sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris.
Reaalajas koosredigeerimine
Mitu kasutajat redigeerivad sama dokumenti, tabelarvutust või esitlust samaaegselt reaalajas kursorite, kommentaaride ja jälgitud muudatustega.
MS Office'i ühilduvus
Avab ja salvestab DOCX, XLSX ja PPTX kõrgtäpse paigutuse säilitamisega, samuti natiivse toega ODT, ODS ja ODP jaoks.
JWT API turvalisus
JSON veebitõendi valideerimine kaitseb iga API-kutset, nii et ainult volitatud integratsioonid ja kliendid saavad ühenduda redigeerimisserveriga.
Nextcloud integratsioon
Integreeritav ühistöötluse taustaprogramm Nextcloudi, ownCloudi ja teiste platvormide jaoks, mis juba toetavad ONLYOFFICE konnektoreid.
PDF-i ja vormide redigeerimine
Redigeeri PDF-e ja loo täidetavaid PDF-vorme otse brauseris, ilma lisatarkvara või pistikprogramme vajamata.
Miks kasutada Euro-Office DocumentServer Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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