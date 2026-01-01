Euro-Office DocumentServer on avatud lähtekoodiga veebipõhine kontoritarkvara komplekt, mis toob brauseripõhise DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP ja PDF vormingute ühistöötluse teie enda infrastruktuuri. AGPL-litsentsiga ONLYOFFICE DocumentServeri koodibaasile ehitatud ja Euroopa digitaalse suveräänsuse jaoks uue kaubamärgiga varustatud, toimib see pistikprogrammina ühistöötluse taustaprogrammina platvormidele nagu Nextcloud ja ownCloud.

Euro-Office DocumentServeri ise majutamine hoiab iga dokumendi, redigeerimisseansi ja integratsioonikutse sinu VPS-is – ükski kolmanda osapoole pilv ei puuduta sisu. JWT-märgi autentimine turvab API vaikimisi ja komplektis olev juurutus sisaldab PostgreSQLi, RabbitMQ-d ja Redisit, mis on eelkonfigureeritud tootmiskõlbliku redigeerimisserveri jaoks.