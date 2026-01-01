Fusio on ise majutatav, avatud lähtekoodiga API haldusplatvorm, mis toimib nii API lüüsina kui ka taustaprogrammi ehitajana. See võimaldab sul avaldada andmebaasitabelid, mikroteenused või kohandatud loogika REST API-dena ilma korduvat koodi kirjutamata — toetades MySQL-i, PostgreSQL-i, MongoDB-d ja palju muud. Sisseehitatud arendajaportaal annab välistele arendajatele iseteenindusliku juurdepääsu, API võtmete halduse ja reaalajas OpenAPI dokumentatsiooni, samal ajal kui tellimusplaanid ja päringute piiramine muudavad sinu API-de monetiseerimise lihtsaks.

Natiivse Model Context Protocol (MCP) toega saab Fusio toimida ka integratsioonikeskusena tehisintellekti agentidele, ühendades sinu andmed ja teenused otse LLM-i töövoogudesse. Ise majutamine sinu VPS-is hoiab kogu API liikluse ja äriloogika sinu kontrolli all.