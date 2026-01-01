Paigalda Fusio ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga API haldusplatvorm API-de loomiseks, haldamiseks ja rahaks tegemiseks visuaalse arendajaportaaliga.
Valige VPS-pakett Fusio jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Fusio
Fusio on ise majutatav, avatud lähtekoodiga API haldusplatvorm, mis toimib nii API lüüsina kui ka taustaprogrammi ehitajana. See võimaldab sul avaldada andmebaasitabelid, mikroteenused või kohandatud loogika REST API-dena ilma korduvat koodi kirjutamata — toetades MySQL-i, PostgreSQL-i, MongoDB-d ja palju muud. Sisseehitatud arendajaportaal annab välistele arendajatele iseteenindusliku juurdepääsu, API võtmete halduse ja reaalajas OpenAPI dokumentatsiooni, samal ajal kui tellimusplaanid ja päringute piiramine muudavad sinu API-de monetiseerimise lihtsaks.
Natiivse Model Context Protocol (MCP) toega saab Fusio toimida ka integratsioonikeskusena tehisintellekti agentidele, ühendades sinu andmed ja teenused otse LLM-i töövoogudesse. Ise majutamine sinu VPS-is hoiab kogu API liikluse ja äriloogika sinu kontrolli all.
Fusio peamised omadused
Andmebaas API-ks
Avalda MySQL, PostgreSQL, MongoDB ja muud andmeallikad hallatavate REST API-dena ilma standardkoodi kirjutamata.
Arendaja portaal
Paku välistele arendajatele iseteeninduslikku API-juurdepääsu, võtmehaldust ja reaalajas OpenAPI dokumentatsiooni bränditud portaalis.
API tulustamine
Loo tellimusplaanid ja kiirusepiirangu tasemed API kasutuse eest tasu võtmiseks konfigureeritavate kvootidega ja arveldusintegratsiooniga.
MCP integratsioon
Ühenda oma API-d otse tehisintellekti agendi töövoogudesse loomuliku Model Context Protocol toe kaudu LLM-i tööriistade integreerimiseks.
SDK genereerimine
Genereeri automaatselt kliendi SDK-d kõigi peamiste programmeerimiskeelte jaoks, et kiirendada kolmanda osapoole API integratsioone.
Miks kasutada Fusio Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.