Navidrome on kerge ja kiire muusikavoogedastuse server, mis annab sulle Spotify-sarnase juurdepääsu sinu enda muusikakogule mis tahes seadmest. See skannib automaatselt sinu muusikakaustu, eraldab metaandmed ja edastab MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- ja OPUS-faile kaasaegse veebiliidese ning Subsonic-ühilduva API kaudu, mida toetavad kümned mobiilirakendused, sealhulgas DSub, Symfonium ja Feishin. Mitme kasutaja tugi tähendab, et iga kuulaja saab oma esitusloendid, hinnangud ja kuulamisstatistikad.

Navidrome'i ise majutamine tähendab püsivat juurdepääsu igale albumile, mis sulle kuulub, olenemata litsentsimuudatustest või teenuse sulgemisest. Puuduvad liitumistasud, helikvaliteedi tihendamine ja käitumise jälgimine – lihtsalt sinu muusika, mida voogedastatakse sinu enda infrastruktuurist täiskvaliteediga.