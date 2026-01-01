Paigaldage Navidrome ühe klõpsuga.
Kergekaaluline ise majutatud muusika voogedastuse server, mis esitab sinu isiklikku kogu kõikjal brauseri või Subsonicuga ühilduvate rakenduste kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Navidrome
Navidrome on kerge ja kiire muusikavoogedastuse server, mis annab sulle Spotify-sarnase juurdepääsu sinu enda muusikakogule mis tahes seadmest. See skannib automaatselt sinu muusikakaustu, eraldab metaandmed ja edastab MP3-, FLAC-, AAC-, OGG- ja OPUS-faile kaasaegse veebiliidese ning Subsonic-ühilduva API kaudu, mida toetavad kümned mobiilirakendused, sealhulgas DSub, Symfonium ja Feishin. Mitme kasutaja tugi tähendab, et iga kuulaja saab oma esitusloendid, hinnangud ja kuulamisstatistikad.
Navidrome'i ise majutamine tähendab püsivat juurdepääsu igale albumile, mis sulle kuulub, olenemata litsentsimuudatustest või teenuse sulgemisest. Puuduvad liitumistasud, helikvaliteedi tihendamine ja käitumise jälgimine – lihtsalt sinu muusika, mida voogedastatakse sinu enda infrastruktuurist täiskvaliteediga.
Navidrome peamised omadused
Subsonic API ühilduv
Töötab kümnete mobiilirakendustega iOS-is ja Androidis, nii et saad valida oma eelistatud pleieri, ilma et peaksid olema seotud patenteeritud kliendiga.
Mitmevorminguline tugi
Voogedastab MP3, FLAC, AAC, OGG ja OPUS formaate lennult transkodeerides, et kohandada bitikiirust aeglasemate ühenduste jaoks, kaotamata seejuures allika kvaliteeti.
Automaatne teegi skannimine
Skannib automaatselt muusikakaustu konfigureeritava ajakava alusel, ekstraheerides metaandmeid ja albumikujundust, et sinu teek püsiks ajakohane, kui lisad faile.
Mitme kasutaja kuulamine
Iga kasutaja saab iseseisvad esitusloendid, tärnhinded ja kuulamisajaloo jagatud serveris, ilma et see kedagi teist segaks.
Last.fm Skrobeldamine
Jälgib sinu kuulamisajalugu Last.fm-i ja ListenBrainzi automaatselt, hoides sinu esituste arvu ja muusikaprofiili ajakohasena.
Miks kasutada Navidrome Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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