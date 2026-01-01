Zabbixi paigaldamine ühe klõpsuga.
Ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga monitooring võrkudele, serveritele, rakendustele ja pilveteenustele ühel ühtsel platvormil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Zabbix
Zabbix on ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga jälgimislahendus, mida usaldavad NASA, Salesforce ja kümned tuhanded organisatsioonid võrkude, serverite, virtuaalmasinate, konteinerite ja pilveteenuste seisundi jälgimiseks. Üks Zabbixi eksemplar suudab koguda kümneid tuhandeid mõõdikuid sekundis agentide, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-kontrollide ja kohandatud skriptide kaudu ning seejärel tuvastada anomaaliaid mallipõhiste käivitajate, eskaleerimisreeglite ja rikkalike armatuurlaudade abil.
Zabbixi ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik mõõdikud, sündmused ja mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma hostipõhiste litsentsitasude või andmete väljamineku tasudeta. Komplekti kuuluv PostgreSQL-i andmebaas ja Zabbixi agent annavad teile täieliku jälgimisstaki, mis on valmis hoste lisama kohe, kui juurutamine on lõppenud.
Zabbix peamised omadused
Agent ja agendita
Kogutakse mõõdikuid natiivsete Zabbixi agentide, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telneti ja HTTP kontrollide kaudu, ilma et oleks vaja tarkvara installida igasse jälgitavasse seadmesse.
Automaatne tuvastus
Avasta hostid, võrguliidesed, teenused ja virtuaalmasinad automaatselt ning rakenda monitooringumallid ilma käsitsi seadistamiseta.
Paindlikud märguanded
Määra eskaleerimisreeglid ja saada teavitusi Slacki, Microsoft Teamsi, PagerDuty, e-posti, SMS-i ja veebihaakidele vastavalt tõsidusele ja saajale.
Mallipõhine jälgimine
Sajad kohe kasutusvalmis mallid hõlmavad andmebaase, veebiservereid, Kubernetes't, AWS-i, VMware'i ja võrguseadmeid, nii et uute hostide lisamine võtab aega minuteid, mitte tunde.
Kohandatavad armatuurlauad
Loo armatuurlaudu graafikute, kaartide, parimate hostide vidinate ja SLA-aruannetega, mis on kohandatud NOC-operaatoritele, arendajatele või juhtivtöötajatele.
Pikaajalised mõõdikud
Salvesta ajaloolised andmed ja koondatud trendid PostgreSQL-is aastateks võimsuse planeerimiseks, intsidentidejärgseks ülevaateks ja vastavusaruandluseks.
Miks kasutada Zabbix Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.