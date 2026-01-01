Zabbix on ettevõtteklassi avatud lähtekoodiga jälgimislahendus, mida usaldavad NASA, Salesforce ja kümned tuhanded organisatsioonid võrkude, serverite, virtuaalmasinate, konteinerite ja pilveteenuste seisundi jälgimiseks. Üks Zabbixi eksemplar suudab koguda kümneid tuhandeid mõõdikuid sekundis agentide, SNMP, IPMI, JMX, HTTP-kontrollide ja kohandatud skriptide kaudu ning seejärel tuvastada anomaaliaid mallipõhiste käivitajate, eskaleerimisreeglite ja rikkalike armatuurlaudade abil.

Zabbixi ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik mõõdikud, sündmused ja mandaadid teie kontrolli all olevas infrastruktuuris, ilma hostipõhiste litsentsitasude või andmete väljamineku tasudeta. Komplekti kuuluv PostgreSQL-i andmebaas ja Zabbixi agent annavad teile täieliku jälgimisstaki, mis on valmis hoste lisama kohe, kui juurutamine on lõppenud.