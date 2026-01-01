Paigalda imgproxy ühe klõpsuga.
Kiire ja turvaline lennult pilditöötlusserver, mis muudab piltide suurust, teisendab ja optimeerib neid lihtsate URL-päringute abil.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada imgproxy
imgproxy on suure jõudlusega iseseisev server piltide käigupealt töötlemiseks. Selle asemel, et kirjutada oma rakenduses pilditöötluskoodi või maksta transformatsioonipõhiseid SaaS-tasusid, juurutad imgproxy vaid korra ja töötled pilte URL-parameetrite kaudu. Muuda suurust, kärbi, teisenda, lisa vesimärk ja optimeeri pilte URL-i koostades — sinu piltide salvestus- või edastuskanalites pole vaja muudatusi teha.
Libvipsile ehitatud imgproxy töötleb pilte oluliselt kiiremini kui ImageMagick ja kasutab vähem mälu. See toetab JPEG-i, PNG-d, WebP-d, AVIF-i, GIF-i ja palju muud, automaatse vorminguvalikuga parima kvaliteedi ja suuruse suhte saavutamiseks. Isemajutus annab sulle piiramatu pilditöötluse fikseeritud VPS-i hinnaga, ilma päringupõhise hinnastamiseta.
imgproxy peamised omadused
URL-põhine töötlemine
Teisenda pilte URL-i abil – ilma koodimuudatusteta, pilditöötluse ümbertöötamiseta ja ilma SDK-de installimiseta oma rakendusse.
Vormingu teisendamine
Paku automaatselt WebP- või AVIF-vormingut brauseritele, mis neid toetavad, kasutades vanemate klientide puhul varuvariandina JPEG- või PNG-vormingut.
Pilvemälu tugi
Too lähtepildid otse S3-st, Google Cloud Storage'ist, Azure Blobist või mis tahes HTTP URL-ilt, kopeerimata faile serverisse.
Pildipommi kaitse
Sisseehitatud piirangud allika eraldusvõimele ja failisuurusele hoiavad ära dekompressioonirünnakud, mis võiksid serveri mälu ammendada.
URL-i allkirjastamine
Krüptograafilised URL-i allkirjad takistavad sinu imgproxy eksemplari volitamata kasutamist üldotstarbelise avaliku pildiproksina.
Miks kasutada imgproxy Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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