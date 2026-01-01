imgproxy on suure jõudlusega iseseisev server piltide käigupealt töötlemiseks. Selle asemel, et kirjutada oma rakenduses pilditöötluskoodi või maksta transformatsioonipõhiseid SaaS-tasusid, juurutad imgproxy vaid korra ja töötled pilte URL-parameetrite kaudu. Muuda suurust, kärbi, teisenda, lisa vesimärk ja optimeeri pilte URL-i koostades — sinu piltide salvestus- või edastuskanalites pole vaja muudatusi teha.

Libvipsile ehitatud imgproxy töötleb pilte oluliselt kiiremini kui ImageMagick ja kasutab vähem mälu. See toetab JPEG-i, PNG-d, WebP-d, AVIF-i, GIF-i ja palju muud, automaatse vorminguvalikuga parima kvaliteedi ja suuruse suhte saavutamiseks. Isemajutus annab sulle piiramatu pilditöötluse fikseeritud VPS-i hinnaga, ilma päringupõhise hinnastamiseta.