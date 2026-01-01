The Lounge on ise majutatud veebipõhine IRC klient, mis toimib püsiva IRC bouncerina – püsides võrkudega ühenduses 24/7, et sa ei jääks kunagi sõnumitest ilma. See salvestab kogu vestluse ajaloo ja sünkroonib lugemismärgid kõigis sinu seadmetes tundliku brauseriliidese kaudu.

The Lounge'i ise majutamine VPS-il annab igale kasutajale püsiva IRC kohaloleku, ilma et oleks vaja eraldi BNC teenust. See toetab mitut kasutajakontot, SASL ja LDAP autentimist, tõukemärguandeid, lingi eelvaateid ja samaaegseid ühendusi mitme IRC võrguga.