The Lounge'i ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud pidevalt töötav IRC klient, mis hoiab sind ühenduses ja salvestab sinu kogu sõnumiajaloo kõigis seadmetes.
Valige VPS-pakett The Lounge jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada The Lounge
The Lounge on ise majutatud veebipõhine IRC klient, mis toimib püsiva IRC bouncerina – püsides võrkudega ühenduses 24/7, et sa ei jääks kunagi sõnumitest ilma. See salvestab kogu vestluse ajaloo ja sünkroonib lugemismärgid kõigis sinu seadmetes tundliku brauseriliidese kaudu.
The Lounge'i ise majutamine VPS-il annab igale kasutajale püsiva IRC kohaloleku, ilma et oleks vaja eraldi BNC teenust. See toetab mitut kasutajakontot, SASL ja LDAP autentimist, tõukemärguandeid, lingi eelvaateid ja samaaegseid ühendusi mitme IRC võrguga.
The Lounge peamised omadused
Alati aktiivne ühendus
The Lounge püsib sinu VPS-is 24/7 IRC võrkudega ühenduses, nii et sõnumid ei jää kunagi märkamata isegi siis, kui sinu seadmed on võrguühenduseta.
Täielik sõnumiajalugu
Kõik sõnumid salvestatakse serveris ja sünkroonitakse kõigi seadmetega, andes sulle täieliku ajaloo mis tahes brauserist.
Mitmevõrgu tugi
Ühendu samaaegselt mitme IRC võrguga, kasutades sinu serveris iga kasutaja jaoks eraldi kontosid.
Tõukemärguanded
Saad mobiili- ja lauaarvuti tõukemärguandeid mainimiste ja otsesõnumite kohta, ilma et peaksid brauseri vahelehte avatuna hoidma.
Miks kasutada The Lounge Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.