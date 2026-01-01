Kotaemon on puhas, kohandatav RAG-põhine dokumendi küsimustele vastamise tööriist, mis ühendub sinu valitud LLM-iga — alates OpenAI-st ja Azure'ist kuni iseseisvalt majutatud Ollama eksemplarini. Laadi üles PDF-e, Wordi dokumente, arvutustabeleid ja pilte, seejärel esita küsimusi ja saa vastuseid, mis on toetatud täpsete viidetega algmaterjalist.

Erinevalt pilvepõhistest dokumendi AI-teenustest hoiab Kotaemoni iseseisev majutamine sinu failid privaatsena sinu enda VPS-is. Selle malli täielik pildivariant lisab Tesseract OCR-i, LibreOffice'i vormingute parsimise ja mitmemoodilise dokumendikäsitluse, muutes selle sobivaks skaneeritud PDF-ide, Office'i failide ja pildirohkete dokumentide jaoks.