Paigalda Kotaemon ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga dokumendi küsimuste-vastuste vestlusrobot, et vestelda oma failidega, kasutades mis tahes LLM-i pakkujat.
Valige VPS-pakett Kotaemon jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Kotaemon
Kotaemon on puhas, kohandatav RAG-põhine dokumendi küsimustele vastamise tööriist, mis ühendub sinu valitud LLM-iga — alates OpenAI-st ja Azure'ist kuni iseseisvalt majutatud Ollama eksemplarini. Laadi üles PDF-e, Wordi dokumente, arvutustabeleid ja pilte, seejärel esita küsimusi ja saa vastuseid, mis on toetatud täpsete viidetega algmaterjalist.
Erinevalt pilvepõhistest dokumendi AI-teenustest hoiab Kotaemoni iseseisev majutamine sinu failid privaatsena sinu enda VPS-is. Selle malli täielik pildivariant lisab Tesseract OCR-i, LibreOffice'i vormingute parsimise ja mitmemoodilise dokumendikäsitluse, muutes selle sobivaks skaneeritud PDF-ide, Office'i failide ja pildirohkete dokumentide jaoks.
Kotaemon peamised omadused
Mitme-LLM tugi
Ühendu OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistraliga või mis tahes Ollama-s majutatud kohaliku mudeliga, migreerimata oma dokumente või vestluste ajalugu.
Viidetega toetatud vastused
Iga vastus viitab tagasi teie allikdokumentide täpsetele lõikudele, et saaksite väiteid kontrollida ja teavet otse jälgida.
OCR ja Office'i parsimine
Tesseract OCR, LibreOffice ja ffmpeg on komplekteeritud, et käsitleda skannitud PDF-e, Wordi ja PowerPointi faile ning pildipõhiseid dokumente otse.
GraphRAG-i väljatoomine
Valikulised GraphRAG ja LightRAG taustaprogrammid parandavad otsingu täpsust suurte või tihedalt ristviidatud dokumendikomplektide puhul.
Mitme kasutaja juurdepääs
Sisseehitatud kasutajahaldus võimaldab meeskonnaliikmetel hallata oma privaatseid dokumendikogusid ühe jagatud juurutuse all.
Miks kasutada Kotaemon Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.