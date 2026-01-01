Paigaldage OpenTTD ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga mitmikmängu server klassikalisele mängule Transport Tycoon Deluxe, toetades kuni 255 samaaegset mängijat.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenTTD
OpenTTD on tasuta, avatud lähtekoodiga Transport Tycoon Deluxe'i, märkimisväärse transpordisimulatsioonimängu, taasimplementatsioon. Spetsiaalse mitme mängijaga serverina käitatuna võimaldab see kuni 255 mängijal samaaegselt ehitada ja võistelda maantee-, raudtee-, mere- ja õhuvõrkudes protseduuriliselt genereeritud või käsitsi loodud kaartidel. Aastakümnete pikkune kogukonna arendus on lisanud uusi kaarditüüpe, täiustatud AI vastaseid ja rikkaliku NewGRF-i sisupakettide ökosüsteemi sõidukite, tööstusharude ja linnastiilide jaoks.
Oma OpenTTD serveri isemajutamine VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mänguseadete, modifikatsioonide, mängijate juurdepääsu ja serveri nähtavuse üle — olenemata sellest, kas soovid privaatset mängu sõpradega või avalikult loetletud serverit, mis on leitav OpenTTD mängukoordinaatori kaudu.
OpenTTD peamised omadused
Massiivse mitmikmängija tugi
Majuta kuni 255 samaaegset mängijat sisseehitatud toega avalike, ainult kutsetega ja parooliga kaitstud mängurežiimide jaoks.
NewGRF modi tugi
Laienda oma serverit kogukonna loodud NewGRF sisupakkidega, mis lisavad uusi sõidukeid, tööstusharusid, maastikutüüpe ja visuaalseid stiile.
Mängu salvestuse püsivus
Seadistatavad automaatsalvestuse intervallid ja püsiv andmemaht kaitsevad mängu edenemist ning võimaldavad lihtsat taastamist mis tahes varasemasse seanssi.
Avalik serveri avastamine
Registreerib automaatselt OpenTTD Game Coordinatoriga, nii et mängijad üle maailma saavad sinu serveri leida ja sellega liituda mängusisesest serveribrauserist.
Klassikaline mänguviis taaselustatud
Ustav Transport Tycoon Deluxe'i taasimplementatsioon aastakümnete pikkuste mängitavuse parenduste, uute kaardigeneraatorite ja täiustatud AI vastastega.
Miks kasutada OpenTTD Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
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