OpenTTD on tasuta, avatud lähtekoodiga Transport Tycoon Deluxe'i, märkimisväärse transpordisimulatsioonimängu, taasimplementatsioon. Spetsiaalse mitme mängijaga serverina käitatuna võimaldab see kuni 255 mängijal samaaegselt ehitada ja võistelda maantee-, raudtee-, mere- ja õhuvõrkudes protseduuriliselt genereeritud või käsitsi loodud kaartidel. Aastakümnete pikkune kogukonna arendus on lisanud uusi kaarditüüpe, täiustatud AI vastaseid ja rikkaliku NewGRF-i sisupakettide ökosüsteemi sõidukite, tööstusharude ja linnastiilide jaoks.

Oma OpenTTD serveri isemajutamine VPS-is annab sulle täieliku kontrolli mänguseadete, modifikatsioonide, mängijate juurdepääsu ja serveri nähtavuse üle — olenemata sellest, kas soovid privaatset mängu sõpradega või avalikult loetletud serverit, mis on leitav OpenTTD mängukoordinaatori kaudu.